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О каких болезнях говорит постоянная зевота

Даня Виттиг
6 часов назад
В основном, человек зевает, потому что устал и хочет спать. Но иногда недостаток кислорода и желание его восполнить могут провоцировать нарушения в организме. "Рамблер" выяснил, о каких болезнях говорит постоянное желание зевнуть.
О каких болезнях говорит постоянная зевота
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Хроническая усталость

Заработать синдром хронической усталости не сложно, если не соблюдать режим труда и отдыха, мало спать, питаться нездоровой пищей и исключить из жизни спорт.
Причина возникновения зевоты кроется в постоянном стрессе. Дополнительно об этом сообщит боль в груди и чувство сдавленности, быстрое сердцебиение, предобморочное состояние.

Сонное апноэ

Этим синдромом могут страдать даже те люди, которые спят 8 часов в день. Суть заключается в том, что во время сна происходит кратковременная остановка дыхания.
После восстановления потока воздуха человек может проснуться от ощущения удушья, произвести громкий храп или сделать глубокий вдох. О существовании проблемы такой человек может не подозревать, хотя она достаточно распространенная.

Ожирение

У людей с ожирением зевота может возникнуть вследствие несбалансированной диеты или нарушения работы щитовидной железы. Из-за них меняется гормональный фон, повышаются сонливость и затруднение дыхания.
Также лишний вес может "давить" на грудную клетку и провоцировать синдром гипервентиляции легких, когда человек слишком часто дышит и испытывает ощущение удушья.

Тревожность

Тревожные расстройства и депрессия также влияют на постоянное желание сделать глубокий вдох. Причем, с сердцем в этом случае проблем не будет. В некоторых случаях могут помочь медитации, дыхательные практики и отдых.
Далее терапевты лечат тревогу с помощью успокоительных и витаминов, поддерживающих нервную систему, или антидепрессантов.

Заболевания сердца

В случаях нарушения работы сердца зевоту может вызывать стимуляция блуждающего нерва. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма.
Зевота также типичное поведение человека, пережившего инсульт. Она помогает отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа.
Рассеянный склероз, нарушение работы печени и эпилепсия также могут стать причиной постоянных зевков. Чтобы выяснить точную причину возникновения симптома, придется сделать полное обследование.
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