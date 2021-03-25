О каких болезнях говорит постоянная зевота

В основном, человек зевает, потому что устал и хочет спать. Но иногда недостаток кислорода и желание его восполнить могут провоцировать нарушения в организме. "Рамблер" выяснил, о каких болезнях говорит постоянное желание зевнуть.

Хроническая усталость

Заработать синдром хронической усталости не сложно, если не соблюдать режим труда и отдыха, мало спать, питаться нездоровой пищей и исключить из жизни спорт.

Причина возникновения зевоты кроется в постоянном стрессе. Дополнительно об этом сообщит боль в груди и чувство сдавленности, быстрое сердцебиение, предобморочное состояние.

Сонное апноэ

Этим синдромом могут страдать даже те люди, которые спят 8 часов в день. Суть заключается в том, что во время сна происходит кратковременная остановка дыхания.

После восстановления потока воздуха человек может проснуться от ощущения удушья, произвести громкий храп или сделать глубокий вдох. О существовании проблемы такой человек может не подозревать, хотя она достаточно распространенная.

Ожирение

У людей с ожирением зевота может возникнуть вследствие несбалансированной диеты или нарушения работы щитовидной железы. Из-за них меняется гормональный фон, повышаются сонливость и затруднение дыхания.

Также лишний вес может "давить" на грудную клетку и провоцировать синдром гипервентиляции легких, когда человек слишком часто дышит и испытывает ощущение удушья.

Тревожность

Тревожные расстройства и депрессия также влияют на постоянное желание сделать глубокий вдох. Причем, с сердцем в этом случае проблем не будет. В некоторых случаях могут помочь медитации, дыхательные практики и отдых.

Далее терапевты лечат тревогу с помощью успокоительных и витаминов, поддерживающих нервную систему, или антидепрессантов.

Заболевания сердца

В случаях нарушения работы сердца зевоту может вызывать стимуляция блуждающего нерва. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма.

Зевота также типичное поведение человека, пережившего инсульт. Она помогает отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа.