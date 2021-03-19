По словам специалистов, воспалительные процессы могут влиять на коллаген, который является главным компонентом соединительной ткани. Из него же состоят склер и роговица, поэтому «синдром сухого глаза» может быть признаком ревматоидного артрита. Отмечается, что пациенты с данным синдромом обычно жалуются на ощущение, что в глазу находится посторонний предмет, сухость и нечеткое зрение.