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Раскрыт неожиданный симптом ревматоидного артрита

Lenta.ruиещё 1
10 часов назад
Американские врачи раскрыли неожиданный симптом ревматоидного артрита. Об этом сообщает Express.
По словам специалистов, воспалительные процессы могут влиять на коллаген, который является главным компонентом соединительной ткани. Из него же состоят склер и роговица, поэтому «синдром сухого глаза» может быть признаком ревматоидного артрита. Отмечается, что пациенты с данным синдромом обычно жалуются на ощущение, что в глазу находится посторонний предмет, сухость и нечеткое зрение.
Ранее британские медики назвали неочевидный симптом рака печени. На онкологическое заболевание может указывать боль в районе правой лопатки. Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки. Однако на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени.
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