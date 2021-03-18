Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Что нельзя делать, если во рту стоят имплантаты

Даня Виттиг
51 минуту назад
Имплантация — необходимая мера для тех, у кого разрушился или выпал зуб. Однако далеко не все знают, какие ограничения появляются после установки искусственного зуба. Подробнее об этом читай в новой статье "Рамблера".
Что нельзя делать, если во рту стоят имплантаты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еда и питье

Сразу после операции имплантации не рекомендуется есть горячую, жесткую и острую пищу. После заживления врачи не рекомендуют пить очень горячие напитки. Металл штифта, на котором стоит зуб, обладает более высокой теплопроводностью.
Тепло от напитков он передает окружающей кости. Если пить горччие напитки часто и долго, то костная ткань постепенно начнет перегреваться и отмирать. А имплантат просто выпадет.

Курение

Смолы, содержащиеся в табачном дыме, всасываются в кровоток и замедляют процесс заживлление тканей. В результате у курильщиков дольше затягиваются послеоперационные раны и нарушается процесс обрастания имплантата костью.
Кроме того, курение усиливает образование камней на зубах — это повышает риски отторжения имплантата даже спустя много лет после операции. Поэтому, чтобы сохранить зубы, лучше вовсе бросить вредную привычку.

Особый уход

Стоматологи рекомендуют всем пациентам приобрести ирригатор. Это устройство подает струю воды под напором. Вода удаляет мягкие отложения из десенных кармашков. При наличии имплантата это особенно важно, так как десна не прилегает к искусственным зубам так плотно, как к натуральным.
Если его налет не чистить, то со временем микробы начнут вызывать воспаление тканей. Именно по этой причине люди теряют зубы и натуральные, и искусственные.
Также для дополнительной чистки можно использовать ершики для зубов или зубную нить.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители