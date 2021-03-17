Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки. Однако на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, по данным ученых, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.