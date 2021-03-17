Британские медики назвали неожиданный симптом рака печени. На онкологическое заболевание может указывать боль в районе правой лопатки, пишет Express.
Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки. Однако на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, по данным ученых, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.
К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.