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Российский врач рассказал о связи гастрита и рака

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
При атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может развиться рак желудка. О такой связи рассказал российский врач-онколог, гастроэнтеролог Юрий Покровский, передает телеканал «Звезда».
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»Александр Чиженок / «Коммерсантъ»
По его словам, онкологическое заболевание может начаться «лет через 20» после возникновения гастрита.
Специалист указал, что сейчас онкология «помолодела», и призвал при возникновении неприятных симптомов отправиться на консультацию к врачу-терапевту или общей практики.
Ранее россиянам рассказали, что есть вирусы, способные вызывать рак. По словам профессора, доктора медицинских наук Владимира Гуревича, они являются естественными сожителями и присутствуют в организмах большинства людей. Так, вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени, а вирус Эпштейна-Барр — лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки. Некоторые типы вирусов папилломы человека приводят к возникновению рака шейки матки, рта или глотки. Злокачественная опухоль появляется не сразу при заражении, а только после латентного периода, который длится от 3-5 до 15-20 лет.
Болезни и лекарства,ТК "Звезда",
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