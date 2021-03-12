Привычки, которые гробят здоровье зубов 

Люди редко задумываются о здоровье зубов из-за того, что они начинают болеть только в критических случаях. Многие боятся стоматологов, поэтому с посещением клиники тоже тянут до последнего, чем делают себе в несколько раз хуже.

На самом деле лечение зубов — дело долгое и достаточно дорогое. Если их не лечить, то новые не вырастут, а вставные — еще дороже. Поэтому, если вы хотите сохранить зубы до старости и не разоряться на имплантаты, их нужно не только лечить, за ними нужно ухаживать. В том числе, придется отказаться от некоторых привычек. Смотрите видео и узнайте — каких.