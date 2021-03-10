Названы болезни, которые человек может «подхватить» от птиц 

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина рассказала о заболеваниях, которыми люди могут заражаться, как от диких, так и от домашних пернатых.

Специалист отметила, что человеку от птиц может передаваться зооноз. Причем инфекцию можно подхватить, как при прямом контакте с птицей, так и через воду или пищу.

Эксперты разделяют патологии на две группы. В первую входят болезни органов дыхания, например, орнитоз и ложный туберкулез. Во вторую — поражения желудочно-кишечного тракта (энтеробактериозы, в том числе сальмонеллез).

Симптомами заражения орнитозом (болезнь передается воздушно-капельным путем) являются боль в области груди, сухой кашель или кашель, при котором выделяется слизистая гнойная мокрота.

При заражении ложным туберкулёзом (или иерсиниозной инфекцией) у человека повышается температура до 38 — 40 градусов. Может наблюдаться интоксикация и расстройства кишечного спектра. При тяжёлой форме болезни может развиться септический шок.

У заболевших сальмонеллезом велик риск обезвоживания и интоксикации организма. Особенно опасен, вплоть до летального исхода, этот недуг для людей с иммунодефицитными состояниями, детей младшего возраста и пожилых людей.

Чтобы подстраховать себя от заражения, нужно регулярно убирать места содержания пернатых, покупать птиц в проверенных местах, а также по необходимости обращаться к ветеринарам.