Чем опасен неврит лицевого нерва 

Неврит лицевого нерва — это недуг, при котором из-за повреждения нервных волокон мышцы на одной половине лица утрачивают способность сокращаться. Вследствие этого поврежденная половина обвисает и становится похожа на гримасу.

Подробнее об этом недуге и о том, чем он чреват — в материале "Рамблера".

Неврит лицевого нерва могут спровоцировать разные факторы. Наиболее частые из них: инфекция (чаще всего герпес 1-го типа), травма, обменные нарушения, патология мозга, опухоли, редкие заболевания (саркоидоз и болезнь Лайма) или переохлаждение головы.

Если вы обратили внимание на то, что ваше лицо стало несимметричным, прежде всего нужно обратиться к неврологу или терапевту. Медик осмотрит вас, а затем направит на дополнительное обследование.

При раннем выявлении недуга специалист скорее всего пропишет домашнее лечение, — все зависит от причины, спровоцировавшей неврит. Однако если болезнь запущена, не исключено, что придется провести операцию.

Чтобы не стать жертвой недуга, врачи рекомендуют не переохлаждаться, использовать качественную защиту для головы при занятиях экстремальным спортом, вовремя устранять герпес, избегать стрессов и правильно питаться.