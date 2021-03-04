Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Чем опасен неврит лицевого нерва 

Мира Маркина 4 часа назад
Чем опасен неврит лицевого нерва
Фото: depositphotos.com
Неврит лицевого нерва — это недуг, при котором из-за повреждения нервных волокон мышцы на одной половине лица утрачивают способность сокращаться. Вследствие этого поврежденная половина обвисает и становится похожа на гримасу.
Подробнее об этом недуге и о том, чем он чреват — в материале "Рамблера".
Неврит лицевого нерва могут спровоцировать разные факторы. Наиболее частые из них: инфекция (чаще всего герпес 1-го типа), травма, обменные нарушения, патология мозга, опухоли, редкие заболевания (саркоидоз и болезнь Лайма) или переохлаждение головы.
Если вы обратили внимание на то, что ваше лицо стало несимметричным, прежде всего нужно обратиться к неврологу или терапевту. Медик осмотрит вас, а затем направит на дополнительное обследование.
При раннем выявлении недуга специалист скорее всего пропишет домашнее лечение, — все зависит от причины, спровоцировавшей неврит. Однако если болезнь запущена, не исключено, что придется провести операцию.
Чтобы не стать жертвой недуга, врачи рекомендуют не переохлаждаться, использовать качественную защиту для головы при занятиях экстремальным спортом, вовремя устранять герпес, избегать стрессов и правильно питаться.
Видео дня. Зачем во время сна зажимать подушку между ног
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение