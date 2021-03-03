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О каких болезнях сигнализирует вечно холодный нос 

Даня Виттиг 4 часа назад
О каких болезнях сигнализирует вечно холодный нос
Фото: depositphotos.com
Бывает такое, когда люди жалуются на холодный нос. Причем, это состояние не зависит от температуры воздуха. "Рамблер" выяснил, о каких болезнях может сигнализировать вечно холодный нос.
При замерзании — это обычное явление, но в остальных случаях нос человека должен быть теплым. Если это не так, возможно, в организме не все в порядке.

Сердечно-сосудистые заболевания

В большинстве случаев жалобы на мерзнущий нос говорят о сбое в работе сердечно-сосудистой системы и признак гипоксии миокарда. Обычно это встречается у пожилых, курильщиков, неврастеников.

Артериальная гипотензия

Острая гипотония и нарушения работы миокарда всегда сочетаются. Гипоксия нарушает газообмен в тканях. В ткани поступает слишком мало кислорода и поэтому конечности и нос начинают мерзнуть.

Болезнь Рейно

Болезнь Рейно провоцируют постоянные переохлаждения, ревматизм, стрессы, эндокринопатии. Заболевание проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, а также носа, подбородка, ушей.

Вегетососудистая дистония

Причиной холодного носа у человека может стать нарушение в вегетативной системе. Нарушения в эндокринной системе, депрессия и ишемическая болезнь сердца могут привести к ощущению холода в носу. Все эти болезни влияют на сужение периферических сосудов.

Сахарный диабет

При сахарном диабете терморегуляция всегда нарушается, отчего также холодеет нос у человека. Колебания в крови сахара отрицательно сказываются на работе гипоталамуса, который отвечает за терморегуляцию организма.
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