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Кардиолог посоветовал три простых упражнения, чтобы снизить риск инфаркта 

Мира Маркина 3 часа назад
Кардиолог посоветовал упражнения, чтобы снизить риск инфаркта
Фото: depositphotos.com
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в интервью телеканалу "360" посоветовал три упражнения, чтобы снизить риск инфаркта.
В первую очередь медик рекомендовал пациентам не пренебрегать ходьбой:

"Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга".

Кроме того, врач отметил пользу ходьбы на ягодицах. Для выполнения данного упражнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать 24 шага. Хорошев добавил, что это упражнение нельзя выполнять, сидя на ковре.
Еще одно упражнение, которое посоветовал кардиолог, — "Золотая рыбка".

"Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног",

— пояснил эксперт.
Врач также напомнил, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний нужно включить в ежедневный рацион овощи и фрукты, а вот потребление мяса следует сократить до 2-3 раз в неделю.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта.
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