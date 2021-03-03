Кардиолог посоветовал упражнения, чтобы снизить риск инфаркта

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в интервью телеканалу "360" посоветовал три упражнения, чтобы снизить риск инфаркта.
В первую очередь медик рекомендовал пациентам не пренебрегать ходьбой:
"Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга".
Кроме того, врач отметил пользу ходьбы на ягодицах. Для выполнения данного упражнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать 24 шага. Хорошев добавил, что это упражнение нельзя выполнять, сидя на ковре.
Еще одно упражнение, которое посоветовал кардиолог, — "Золотая рыбка".
"Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног",
— пояснил эксперт.
Врач также напомнил, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний нужно включить в ежедневный рацион овощи и фрукты, а вот потребление мяса следует сократить до 2-3 раз в неделю.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта.