Кардиолог посоветовал упражнения, чтобы снизить риск инфаркта

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в интервью телеканалу "360" посоветовал три упражнения, чтобы снизить риск инфаркта.

В первую очередь медик рекомендовал пациентам не пренебрегать ходьбой:

"Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга".

Кроме того, врач отметил пользу ходьбы на ягодицах. Для выполнения данного упражнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать 24 шага. Хорошев добавил, что это упражнение нельзя выполнять, сидя на ковре.

Еще одно упражнение, которое посоветовал кардиолог, — "Золотая рыбка".

"Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног",

— пояснил эксперт.

Врач также напомнил, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний нужно включить в ежедневный рацион овощи и фрукты, а вот потребление мяса следует сократить до 2-3 раз в неделю.