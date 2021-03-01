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Терапевт посоветовала носить с собой препараты для экстренной помощи 

Мира Маркина 7 часов назад
Какие препараты для экстренной помощи нужно носить с собой
Фото: depositphotos.com
Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik рассказала, какие медикаменты нужно носить с собой.
Пациентам с хроническими заболеваниями медик рекомендовала всегда иметь под рукой препараты для экстренной помощи:

"Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем ‒ неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки".

В иных случаях все индивидуально. По мнению специалиста, таблетки от головной боли носить с собой не обязательно:

"Я думаю, что с собой не нужно носить обезболивающие, потому что для каждой головной боли есть своя веская причина, и головная боль — не та неотложная ситуация, которая требует экстренного вмешательства. Вы можете доехать до дома, посетить аптеку".

Вместе с тем, если человек страдает мигренями, то противомигренозные препараты лучше брать с собой, — чем раньше лекарство начнет купировать приступ, тем лучше будет эффект.
Романенко также предостерегла пациентов от ношения таблеток без упаковки. Несмотря на то, что так лекарства занимают меньше места, однажды они могут нанести вред:

"Она [таблетка — прим. ред.] может нам потребоваться через год, когда ее срок годности истечет или она будет неправильно храниться".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли лекарство для остановки старения.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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