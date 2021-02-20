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В Нидерландах из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили 122 тысячи кур 

Мир24 1 час назад
В Европе начали массово уничтожать кур из-за вспышки птичьего гриппа
Фото: Мир24
На птицефабрике в городе Синт-Уденроде в Нидерландах выявили вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов, передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что обнаруженная разновидность заболевания может обладать повышенной опасностью. Сообщается, что в радиусе одного километра от места обнаружения очага болезни находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на них (порядка 122 тысяч особей) будет уничтожена.
Кроме того, власти намерены проводить усиленное тестирование на птичий грипп на птицефабриках в радиусе трех километров. Также в регионе был введен временный запрет на транспортировку птиц, яиц, навоза и подстилки.
Ранее стало известно, что птичий грипп был выявлен у работников птицефабрики в России.
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