В Европе начали массово уничтожать кур из-за вспышки птичьего гриппа

На птицефабрике в городе Синт-Уденроде в Нидерландах выявили вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов, передает ТАСС

В ведомстве заявили, что обнаруженная разновидность заболевания может обладать повышенной опасностью. Сообщается, что в радиусе одного километра от места обнаружения очага болезни находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на них (порядка 122 тысяч особей) будет уничтожена.

Кроме того, власти намерены проводить усиленное тестирование на птичий грипп на птицефабриках в радиусе трех километров. Также в регионе был введен временный запрет на транспортировку птиц, яиц, навоза и подстилки.