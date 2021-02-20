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Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости
Фото: Lenta.ru
Рак ротовой полости можно определить по трем неочевидным признакам. Их Пятому каналу назвал врач-онколог Михаил Мяснянкин.
Среди таких симптомов он выделил покалывание в области неба, онемение в области верхней или нижней губы и появление определенных болей. Такие ощущения возникают на поздних стадиях онкологического заболевания и связаны с прорастанием опухоли в нервы и сосудистые пучки.
Косвенными сигналами о раке могут служить налет и смена цвета слизистой, раны и язвы на языке, мягком и твердом небе, внутренних поверхностях щек. О сбоях в организме могут свидетельствовать любые изменения, отметил медик.
Онколог добавил, что основными факторами развития заболевания считаются употребление алкоголя, курение, жевательные смеси и постоянная механическая травма во рту, например, от протезов.
Ранее Мяснянкин говорил, что провоцировать онкологию могут такие привычки, как курение, алкоголь, неправильное питание, малоподвижный образ жизни.
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