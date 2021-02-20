Врач-эндокринолог посоветовала россиянам «запивать» стресс 

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что лучше всего бороться со стрессом, «запивая» его, сообщает радио Sputnik.

Эксперт отметила, что люди нередко стараются справиться со стрессом при помощи еды. «Заесть стресс» — это распространенная реакция на трудности, но она ошибочна. Такое поведение является нарушением и приводит к негативным последствиям для организма.

Павлова подчеркнула, что «сам факт заедания стимулирует к приему пищи». Не всегда под рукой будут полезные продукты — при их отсутствии человек потянется за чем-то вредным — например за бургером.

Врач посоветовала «запивать» стресс вместо его заедания. По словам эксперта, употребление питьевой воды — наиболее эффективный способ справиться со сложной ситуацией. Когда человек «запивает» стресс, то разрывается логическая цепь между мозгом и надпочечниками, в результате чего перестает вырабатываться гормон стресса — кортизол.

Эндокринолог также добавила, что стресс можно снять при помощи физической активности. Нагрузка является естественной защитой от неприятностей.