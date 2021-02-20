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Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса 

Российская Газета 4 часа назад
Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса
Фото: depositphotos.com
Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Вирусологи ожидают мутаций данного заболевания, ждут мутаций птичьего и свиного гриппа, — цитирует специалиста РИА Новости. — А в этом случае летальность может быть больше, чем от коронавируса".

Медик отметил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. И в некоторых в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.
Ранее доктор назвал главную ошибку при лечении COVID-19 дома. Он отметил, что непонимание тактики приводит к печальным последствиям. Основной акцент в том, что коронавирус требует лишь вспомогательных средств. Однако люди помнят об этом только до момента, пока сами не сталкиваются с заболеванием. А столкнувшись — требуют срочного назначения лекарств, акцентировал Мясников.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников , РИА Новости
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