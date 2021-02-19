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Доктор Мясников перечислил причины короткой жизни мужчин 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Мясников перечислил причины короткой жизни мужчин
Фото: Micheile Henderson / Unsplash
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему мужчины зачастую живут меньше, чем женщины. Причины короткой жизни представителей мужского пола он перечислил в эфире передачи «О самом главном». Выпуск доступен на YouTube.

«Женщины должны быть готовы к тому, что их последние 10-15 лет они могут провести в одиночестве. Ну, во всяком случае, без основного спутника жизни», — заявил Мясников.

По его теории, мужчина запрограммирован по-другому: он рассчитан на то, чтобы «умереть от саблезубого тигра в пещере». При этом женщина должна жить, чтобы сохранять очаг и растить детей, считает он.
Мясников также отметил, что на низкую продолжительность жизни мужчин серьезно влияют их вредные привычки.

«Мы и едим бездумно, мы не думаем о здоровье. Рискуем, курим, алкоголь. Все это сокращает нашу жизнь», — сказал врач.

Он также добавил, что если женщины будут «любить, холить, лелеять и направлять» мужчин, у последних заметно улучшится здоровье.
Ранее телеврач развеял популярный миф об опасности кофе для людей с болезнями сердца. Он заявил, что этот напиток в «разумных пределах» уменьшает риск развития инфаркта и мерцательной аритмии.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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