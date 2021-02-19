Мясников перечислил причины короткой жизни мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему мужчины зачастую живут меньше, чем женщины. Причины короткой жизни представителей мужского пола он перечислил в эфире передачи «О самом главном». Выпуск доступен на YouTube

«Женщины должны быть готовы к тому, что их последние 10-15 лет они могут провести в одиночестве. Ну, во всяком случае, без основного спутника жизни», — заявил Мясников.

По его теории, мужчина запрограммирован по-другому: он рассчитан на то, чтобы «умереть от саблезубого тигра в пещере». При этом женщина должна жить, чтобы сохранять очаг и растить детей, считает он.

Мясников также отметил, что на низкую продолжительность жизни мужчин серьезно влияют их вредные привычки.

«Мы и едим бездумно, мы не думаем о здоровье. Рискуем, курим, алкоголь. Все это сокращает нашу жизнь», — сказал врач.

Он также добавил, что если женщины будут «любить, холить, лелеять и направлять» мужчин, у последних заметно улучшится здоровье.