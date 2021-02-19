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Из-за чего появляются гнойные пробки в горле 

Мария Грибова 1 час назад
Из-за чего появляются гнойные пробки в горле
Фото: depositphotos.com
Гнойные пробки в горле — это скопление гноя, которое образуется в небных миндалинах. Отсутствие лечения может привести к распространению инфекции по всему организму и развитию осложнений. «Рамблер» расскажет о причинах появления гнойных пробок и их удалении.
К причинам возникновениям гнойных пробок относят несоблюдение гигиены полости рта, снижение иммунитета, хронические воспалительные болезни носа, травму миндалин, дефицит витаминов группы В и витамина С, а также питание с преобладанием в рационе белковой пищи. Но чаще всего их появление свидетельствует о недолеченном остром тонзиллите или о хроническом тонзиллите.
В большинстве случаев пробки в гландах не доставляют никакого дискомфорта, однако зачастую это зависит от их размера. На их наличие могут указывать ощущение присутствия инородного тела в горле, боль и затруднение при глотании и неприятный запах изо рта. Также их довольно легко увидеть при внешнем осмотре гланд.
Стоит отметить, что врачи не рекомендуют самостоятельно удалять гнойные пробки, поскольку велик риск навредить организму во время процедуры. Есть опасность травмировать лимфоидные ткани, из-за чего из них возникнет обильное кровотечение, которое может потребовать срочной медицинской помощи. Также неправильное удаление иногда провоцирует распространение инфекции по организму, что опасно для здоровья. Поэтому в случае обнаружения гнойных пробок в горле стоит пройти обследование, которое включает в себя мазок из горла и общий анализ крови. С помощью этого специалист сможет выяснить степень поражения и назначить грамотное лечение.
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