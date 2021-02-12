Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач из Минздрава назвал идеальное артериальное давление 

Даня Виттиг 1 час назад
Врач из Минздрава назвал идеальное артериальное давление
Фото: Рамблер
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал идеальное артериальное давление. Об этом сообщает «Российская газетой».
По словам медика, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.

«А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже», — сказал специалист.

От гипертонии — хронического заболевания, связанного с повышенным давлением, невозможно избавиться полностью. Однако, принимая назначенные медиками препараты, можно держать болезнь под контролем и сохранять высокое качество жизни.

«Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — пояснил он.

Кардиолог упомянул, что жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 сантиметров и больше. Для женщин — 88 сантиметров и больше», — сказал он.

Специалист призвал людей уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкогольных напитков.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда вызывать скорую при низком давлении.
Видео дня. Тревожные признаки проблем с сердцем
Комментарии 1
Болезни и лекарства , Сергей Бойцов , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение