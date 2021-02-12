Врач из Минздрава назвал идеальное артериальное давление 

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал идеальное артериальное давление. Об этом сообщает «Российская газетой».
По словам медика, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.
«А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже», — сказал специалист.
От гипертонии — хронического заболевания, связанного с повышенным давлением, невозможно избавиться полностью. Однако, принимая назначенные медиками препараты, можно держать болезнь под контролем и сохранять высокое качество жизни.
«Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — пояснил он.
Кардиолог упомянул, что жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.
«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 сантиметров и больше. Для женщин — 88 сантиметров и больше», — сказал он.
Специалист призвал людей уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкогольных напитков.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда вызывать скорую при низком давлении.