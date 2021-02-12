Врач из Минздрава назвал идеальное артериальное давление 

Все новости на карте

По словам медика, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.

«А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже», — сказал специалист.

От гипертонии — хронического заболевания, связанного с повышенным давлением, невозможно избавиться полностью. Однако, принимая назначенные медиками препараты, можно держать болезнь под контролем и сохранять высокое качество жизни.

«Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — пояснил он.

Кардиолог упомянул, что жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 сантиметров и больше. Для женщин — 88 сантиметров и больше», — сказал он.

Специалист призвал людей уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкогольных напитков.