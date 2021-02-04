Ранние симптомы рака почки, которые должны насторожить 

Рак почки — один из самых распространенных видов злокачественных опухолей. Нередко склонность к онкологии передается по наследству, но порой развитие опухоли также провоцирует курение, ожирение и высокое кровяное давление. Подробнее о том, какие симптомы чаще всего указывают на недуг, — в материале "Рамблера".

Плохие результаты УЗИ брюшной полости

Изменения в почках, спровоцированные опухолью, можно увидеть при помощи УЗИ даже на ранних стадиях. Именно поэтому врачи рекомендуют регулярно обследовать брюшную полость, особенно если вас что-то беспокоит.

Ноюшая боль в боку

Иногда рак почки проявляется посредством ноющей или тянущей боли в боку. В целом, она позволяет заниматься повседневными делами, но при этом не проходит. Если боль не прекращается в течение нескольких дней, самое время обратиться к врачу.

Кровь в моче

Этот симптом может быть как признаком онкологии, так и довольно безобидного заболевания. В любом случае кровь во время мочеиспускания должна стать поводом для похода к специалисту.