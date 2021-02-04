В России охранник отказался пустить рожающую женщину в роддом 

Все новости на карте

Охранник в Ленинградской области отказался пустить в роддом рожающую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Женщина приехала в перинатальный центр из Кировска около часа ночи. Но из-за того, что охранник не пустил женщину в больницу, ей пришлось рожать прямо на улице.

Возле перинатального центра оказалась расположена станция скорой помощи. Медики успешно приняли роды в своем автомобиле и передали ребенка врачам.

По данным канала, охранник не предупредил руководство центра о рожающей женщине. Предположительно, в его отношении проведут проверку.