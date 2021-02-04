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В России охранник отказался пустить рожающую женщину в роддом 

Даня Виттиг 2 часа назад
Охранник в Ленинградской области отказался пустить в роддом рожающую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Женщина приехала в перинатальный центр из Кировска около часа ночи. Но из-за того, что охранник не пустил женщину в больницу, ей пришлось рожать прямо на улице.
Возле перинатального центра оказалась расположена станция скорой помощи. Медики успешно приняли роды в своем автомобиле и передали ребенка врачам.
По данным канала, охранник не предупредил руководство центра о рожающей женщине. Предположительно, в его отношении проведут проверку.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой процент переболевших COVID-19 повторно попадает в больницу.
Болезни и лекарства , Видео
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