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Голикова: в России 1,1 млн человек живут с ВИЧ 

Парламентская газета и ещё 1 2 часа назад
Голикова: в России 1,1 млн человек живут с ВИЧ
Фото: Парламентская газета
По состоянию на 31 декабря 2020 года в России численность инфицированных ВИЧ составляла 1,1 миллиона, из них 60% — мужчины, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.
«Это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ», — сказала вице-премьер, добавив, что 60% из них — это мужчины.
По словам Голиковой, в 2020 году на 100 тысяч населения показатель заболевания составил 40,77. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире на начало 2020 года было 38 млн инфицированных ВИЧ, из которых две трети живут в Африке.
«В 2020 году в сравнении с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших инфицированных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов продолжает оставаться туберкулез», — сказала Татьяна Голикова.
Она добавила, что больше всего людей с ВИЧ в возрастной группе 30-44 лет, а средний возраст умерших с ВИЧ увеличился на год и составил 39 лет.
Правительство в конце 2020 года утвердило Стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2030 года. Она предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку
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Болезни и лекарства , Татьяна Голикова
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