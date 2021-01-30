Медики назвали хриплый голос симптомом рака

Специалисты международного Фонда рака легких рассказали о том, что изменение голоса может сигнализировать об онкологии.

Так, по данным специалистов, необъяснимое ослабление голоса или охриплость у пациента могут быть признаком признаком онкологического заболевания.

В частности, охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, которая давит на гортанный нерв, расположенный в грудной клетке. Это, в свою очередь, вызывает паралич или ослабление нерва, а в некоторых случаях приводит к параличу голосовой связки.

Напомним, что к основным причинам возникновении рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в бронхиальном эпителии. Риск развития онкологии повышается вместе с увеличением пораженных тканей.