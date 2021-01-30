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Международная группа врачей назвала хриплый голос симптомом рака 

Диана Товсепова 1 час назад
Медики назвали хриплый голос симптомом рака
Фото: depositphotos.com
Специалисты международного Фонда рака легких рассказали о том, что изменение голоса может сигнализировать об онкологии.
Так, по данным специалистов, необъяснимое ослабление голоса или охриплость у пациента могут быть признаком признаком онкологического заболевания.
В частности, охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, которая давит на гортанный нерв, расположенный в грудной клетке. Это, в свою очередь, вызывает паралич или ослабление нерва, а в некоторых случаях приводит к параличу голосовой связки.
Напомним, что к основным причинам возникновении рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в бронхиальном эпителии. Риск развития онкологии повышается вместе с увеличением пораженных тканей.
Ранее "Рамблер" сообщал об онкостатическом действии репчатого лука.
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