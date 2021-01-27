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Ученые разработали новый метод лечения самого смертоносного рака 

Lenta.ru и ещё 3 9 часов назад
Ученые выяснили, что рак можно лечить с помощью вируса оспы
Фото: Lenta.ru
Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который считается самым смертоносным видом данного заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работу британских и китайских исследователей, опубликованную в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.
Специалисты выяснили, что рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы. Ученые модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности, а также сделали так, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака. Отмечается, что использование терапевтической платформы, включающей применение вируса оспы для лечения, значительно увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.
Отмечается, что выживаемость при раке поджелудочной традиционно одна из самых низких среди онкологических заболеваний. Химиотерапия и лучевая терапия также обычно не помогают при лечении данного заболевания.
Ранее врачи раскрыли неожиданный симптом рака. Онкологи рассказали, что рубцы, бугристость и зуд на ладонях могут оказаться признаками смертельного заболевания. Они объяснили, что 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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