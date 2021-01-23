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Гигиена и равнодушие: как распознать шизофрению на ранней стадии 

Мира Маркина 8 часов назад
Как распознать шизофрению на ранней стадии
Фото: depositphotos.com
Немногие знают об этом, но люди в возрасте от 20 до 30 наиболее подвержены риску развития шизофрении. Одна из главных опасностей этого психического заболевания заключается в том, что его первые симптомы не вызывают подозрений. Однако, чем раньше недуг будет выявлен, тем больше шансов на эффективную борьбу с ним.
Подробнее о том, как выявить шизофрению на ранней стадии, — в материале "Рамблера".

Равнодушие ко всему миру

Независимость от мнения большинства скорее положительная черта. Однако, если человек в одночасье перестал следить за собой и прислушиваться к советам даже самых близких людей, — это верный повод насторожиться.

Изменение гигиенических привычек

Большую часть жизни человек принимал душ ежедневно, а теперь вспоминает о нем лишь раз в пару недель. Или же раньше он тщательно следил за чистотой зубов, а теперь обращается к зубной щетке лишь время от времени. Нередко шизофрения также проявляется в заторможенности во время привычных ритуалов: к примеру, раньше пациент умывался за 6 минут, а теперь ему требуется 20.

Неадекватные эмоции

Во время всеобщего веселья — на вечеринке или празднике — человек с шизофренией нередко уходит в себя, плачет, а иногда проявляет агрессию. И наоборот, — в трагические моменты пациент начинает смеяться, улыбаться и шутить.
Нередко случается и так, что больной перестает испытывать эмоции, он ко всему безразличен. Кроме того, он лишается эмпатии и может спокойно наблюдать за жестокими и даже насильственными действиями, не испытывая никаких чувств.
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