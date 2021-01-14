Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Россиянам назвали тревожные симптомы в период холодов 

Lenta.ru 6 часов назад
Специалисты Минздрава назвали опасные симптомы в период холодов
Фото: РИА Новости
Специалисты министерства здравоохранения Московской области назвали россиянам ряд тревожных симптомов, которые должны насторожить человека в период холодов. Об этом пишет «Российская газета».
Как отмечают эксперты, обморожение легко узнать по потере чувствительности кожи. Кроме того, кожа может стать бледнее, а в некоторых случаях могут появиться волдыри.

К числу опасных симптомов также относят и ощущение пощипывания.

В случае появления таких симптомов необходимо как можно скорее уйти с мороза в помещение и обмотать пораженные участки марлей и толстым слоем ваты. Также можно согреться горячим напитком.
Однако греться у батареи, мыть руки в горячей воде или растирать кожу категорически запрещено. Специалисты пояснили, что если кожа начала темнеть, или появились волдыри, необходимо срочно обращаться к врачам.
Чтобы избежать обморожения, медики рекомендуют носить просторную многослойную одежду, а также не употреблять спиртное перед выходом на мороз.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска при сильном похолодании. Кроме того, она предупредила, что при погружении в ледяную воду у человека может произойти сердечный приступ.
Видео дня. Как выспаться, если вы спите меньше 8 часов
Последние новости
Власти исключили возможность привиться вакциной Pfizer в России Власти исключили возможность привиться вакциной Pfizer в России Собянин отменил удаленку для московских школьников Собянин отменил удаленку для московских школьников Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе
Комментарии 1
Болезни и лекарства , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение