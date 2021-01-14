Специалисты Минздрава назвали опасные симптомы в период холодов

Специалисты министерства здравоохранения Московской области назвали россиянам ряд тревожных симптомов, которые должны насторожить человека в период холодов. Об этом пишет « Российская газета ».

Как отмечают эксперты, обморожение легко узнать по потере чувствительности кожи. Кроме того, кожа может стать бледнее, а в некоторых случаях могут появиться волдыри.

К числу опасных симптомов также относят и ощущение пощипывания.

В случае появления таких симптомов необходимо как можно скорее уйти с мороза в помещение и обмотать пораженные участки марлей и толстым слоем ваты. Также можно согреться горячим напитком.

Однако греться у батареи, мыть руки в горячей воде или растирать кожу категорически запрещено. Специалисты пояснили, что если кожа начала темнеть, или появились волдыри, необходимо срочно обращаться к врачам.

Чтобы избежать обморожения, медики рекомендуют носить просторную многослойную одежду, а также не употреблять спиртное перед выходом на мороз.