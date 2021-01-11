Признаки стресса, которые все игнорируют

Организм всегда подаст своему хозяину сигналы о том, что в его работе намечаются сбои. Быть может, тот образ жизни, который ведет человек, плохо сказывается на организме, который буквально кричит, пытаясь достучаться до мозга. Но человек склонен игнорировать симптомы до последнего. Рассказываем о верных признаках жизни в постоянном стрессе, которые мы склонны не замечать. Подробнее — в материале "Рамблера".

Выпадение волос

Если вы заметили, что волосы испортились в качестве и стали выпадать в большем количестве, чем обычно, это может быть верным признаком стресса. Кроме того, стресс может провоцировать интенсивное появление седины из-за влияния на пигмент в волосах.

Проблемы с ЖКТ

Запоры, вздутие живота или, напротив, диарея, могут быть сигналом организма. Во время стресса в желудочно-кишечном тракте нарушается баланс микрофлоры, это и приводит к регулярным проблемам с усвоением пищи.

Ком в горле

Ощущение кома в горле — частая жалоба среди тех, кто живет в стрессе и даже не замечает этого. Так работает психосоматика, что из-за нервного напряжения шею будто что-то сдавливает, а в горле появляется ощущение присутствия постороннего предмета. И хотя на самом деле никакого кома в горле нет, игнорировать этот симптом не стоит.

Постоянная усталость

Если вы, едва утром встав с кровати, уже чувствуете себя физически истощенным, это может быть ярким симптомом стресса. Организм буквально кричит о том, что ему не нравится образ жизни, который ведет его хозяин, и просто отказывается функционировать, принудительно заставляя человека больше времени проводить в кровати.

Чтобы поставить точный диагноз и начать борьбу со стрессом, обратитесь к специалисту.