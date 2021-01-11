Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Очевидные признаки жизни в стрессе, которые все игнорируют 

Стелла Шмель 3 часа назад
Признаки стресса, которые все игнорируют
Фото: depositphotos.com
Организм всегда подаст своему хозяину сигналы о том, что в его работе намечаются сбои. Быть может, тот образ жизни, который ведет человек, плохо сказывается на организме, который буквально кричит, пытаясь достучаться до мозга. Но человек склонен игнорировать симптомы до последнего. Рассказываем о верных признаках жизни в постоянном стрессе, которые мы склонны не замечать. Подробнее — в материале "Рамблера".

Выпадение волос

Если вы заметили, что волосы испортились в качестве и стали выпадать в большем количестве, чем обычно, это может быть верным признаком стресса. Кроме того, стресс может провоцировать интенсивное появление седины из-за влияния на пигмент в волосах.

Проблемы с ЖКТ

Запоры, вздутие живота или, напротив, диарея, могут быть сигналом организма. Во время стресса в желудочно-кишечном тракте нарушается баланс микрофлоры, это и приводит к регулярным проблемам с усвоением пищи.

Ком в горле

Ощущение кома в горле — частая жалоба среди тех, кто живет в стрессе и даже не замечает этого. Так работает психосоматика, что из-за нервного напряжения шею будто что-то сдавливает, а в горле появляется ощущение присутствия постороннего предмета. И хотя на самом деле никакого кома в горле нет, игнорировать этот симптом не стоит.

Постоянная усталость

Если вы, едва утром встав с кровати, уже чувствуете себя физически истощенным, это может быть ярким симптомом стресса. Организм буквально кричит о том, что ему не нравится образ жизни, который ведет его хозяин, и просто отказывается функционировать, принудительно заставляя человека больше времени проводить в кровати.
Чтобы поставить точный диагноз и начать борьбу со стрессом, обратитесь к специалисту.
Видео дня. Почему немеют руки и ноги
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение