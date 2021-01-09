В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции? 

Коронавирус усугубил ранее незаметную эпидемию одиночества в мире и превратил людей в участников самого масштабного на планете психологического эксперимента. Изоляция бьет и по без того страдающей экономике, влечет за собой дополнительные расходы на здравоохранение и падение производительности труда. Размах экономики одиночества оказался настолько велик, что его невозможно оценить. Прийти на помощь могут технологии, которые совсем недавно винили в усугублении изоляции. Мир во время чумы — в материале «Ленты.ру».
Пандемия коронавируса нанесла мировой экономике сокрушительный удар, к концу 2021 года ущерб от нее достигнет по меньшей мере семи триллионов долларов, а на борьбу с вирусом мир уже потратил почти вдвое больше — 13 триллионов. Скорее всего и это не предел: несмотря на появление вакцины, COVID-19 заразилось уже боле 88 миллионов человек, еще 1,9 миллиона умерли, а в скором будущем может прийти и третья волна.
По расчетам экспертов Университета Джонса Хопкинса, носителями вируса стали более одного процента населения Земли (ООН оценивает численность населения планеты в 7,795 миллиарда человек). На первом месте по числу зараженных остаются США (21,6 миллиона человек), затем идут Индия (10,4 миллиона), Бразилия (7,9 миллиона) и Россия (3,3 миллиона). Замыкает пятерку Англия с 2,9 миллионами случаев коронавируса.
Однако пока весь мир сосредоточился на борьбе с коронавирусом и его последствиями, планету незаметно накрыла еще одна не менее пугающая эпидемия — одиночества. Во многом это объясняется самой структурой современного общества, где жизнь сосредоточена в мегаполисах. Быстрый темп жизни, усталость от толпы и стремление экономить энергию на общении сделали социальные связи в привычном понимании не такими нужными.
В 2020-м миллионы людей оказались в вынужденной изоляции на недели и даже на месяцы, и теперь тенденция, которая набирала обороты в последние годы, приобрела поистине устрашающий масштаб. Проблема одиночества актуальна для всех возрастов, но особенно остро за последний год ее стали ощущать миллениалы (поколение людей, родившихся с 1981-го по 1996 год) и зумеры (те, кто родился в период с 2002-го по 2005 год).
Затворничество отрицательно сказывается на здоровье и приносит не меньше вреда, чем, например, курение или лишний вес. По данным американских психологов, в организме социально изолированных людей усиливаются воспалительные реакции: так же организм реагирует на стресс, ранения, инфекции и прочие угрозы жизни и здоровью. Кроме того, у одиноких людей на 22 процента выше риск преждевременной смерти. Одиночество негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также его связывают с развитием ишемической болезни сердца и риском развития диабета второго типа. Социальная изоляция негативно отражается и на психическом здоровье человека: может стать причиной депрессии, параноидальных чувств, суицидальных мыслей и расстройства сна.
Кроме явного вреда здоровью, массовое одиночество также разрушает и экономику. По подсчетам американской организации здравоохранения Cigna, одинокие люди вдвое чаще берут больничные, также эксперты связали одиночество с потерей производительности труда и вовлеченности в работу. Причем последнее оказалось еще и заразным: из-за одиночек снижается общий настрой в коллективе. В глобальном же плане растущее число одиночек понижает общую связанность общества и замедляет его развитие, размах экономики одиночества настолько велик, что ее размер невозможно определить.
Одной из первых об эпидемии одиночества заявила Великобритания. По данным британского Красного Креста, от одиночества страдают 9,6 миллиона человек — каждый седьмой житель страны. В Соединенном королевстве убытки бизнеса из-за сниженной продуктивности сотрудников оценили в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год (3,34 миллиарда долларов). То есть в год одиночка обходится экономике примерно в 350 долларов (почти 25 тысяч рублей) «Сегодня одиночество является реальностью для слишком большого числа людей в нашем обществе. Оно может коснуться каждого вне зависимости от возраста и уровня интеллектуального развития», — говорила Тереза Мэй, когда была премьер-министром.
В Европе самой одинокой страной оказалась Швеция: почти половина шведских домохозяйств — это одинокие и бездетные взрослые. Для сравнения: в среднем по Европе на долю подобных домохозяйств приходится менее трети от общего числа. Остро проблема стоит и в США, где каждый десятый чувствует себя изолированным, а дополнительные затраты на здравоохранение в год перевалили за семь миллиардов долларов.
В Азии одиночество уже стало частью массовой культуры, показательный пример — Япония. Там людей, которые оборвали все социальные связи и живут в полной самоизоляции более полугода называют хикикомори: таких уже больше полумиллиона.
В России централизованных исследований социальной изоляции и одиночества пока не проводилось. Так что судить о масштабе проблемы пока можно только по косвенным признакам. Согласно данным переписи 2010 года, всего частных домохозяйств, состоящих из одного человека, в стране было больше 14 миллионов (это около 26 процентов от общего числа частных домохозяйств в стране).
О душевном состоянии этих людей и количестве их социальных контактов статистика умалчивает, но во многом чувство отрешенности россиян связано с материальным положением. Росстат заключил, что чаще всего чувство одиночества испытывают россияне с низким уровнем дохода. Среди респондентов, определивших свой доход как низкий, 47 процентов пожаловались на одиночество, а 20 процентов из них признались, что испытывают это чувство очень часто. При этом среди россиян с высоким доходом от одиночества страдают только 16,7 процента. В группе со средними доходами одиночество испытывают 23,8 процента опрошенных.
Страны решают проблемы растущей изоляции по-разному. Американцы нашли выход в технологиях: за пандемию резко подскочил интерес к сервисам знакомств и чат-ботам. Одно из таких приложений — Replika — позволяет создать виртуального друга для общения, выбрав его внешность, голос и черты характера, сейчас им ежемесячно пользуются почти миллион человек. Резкую популярность приобрели и приложения для психического здоровья, например, сервис Calm: только в 2020 году число платных аккаунтов в нем подскочило с 1 до 4 миллионов. Еще специально для тех, кто вынужден работать дома, но не может сосредоточиться в тишине разработали Noisli — генератор фоновых звуков.
В Великобритании проблему решают на государственном уровне, с 2018 года там работает министерство одиночества. Британские власти разработали стратегию: по ней врачи смогут направлять пациентов, страдающих от одиночества, к общественным работникам, которые окажут им индивидуальную поддержку. Еще британское правительство выделит дополнительно 1,8 миллиона фунтов (2,4 миллиона долларов) для увеличения количества доступных общественных мест, включая открытие новых кафе, ресторанов и точек проведения досуга. Заработать в полную силу это план может уже с 2023 года.
В России, кстати, тоже думали создать свое министерство одиночества. «Я уже предлагала министерство счастья — как-то не очень поддерживают меня пока. Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся», — говорила глава Совфеда Валентина Матвиенко, однако идею так и не реализовали. Но проблему признают и будут контролировать: в стране создан научный центр, который занимается изучением влияния самоизоляции на здоровье людей. Однако экономических путей решения пока не предлагали.
Проблема требует системного подхода, но «прививки» от одиночества для всех не существует. «Человеку в развитых странах сегодня комфортно жить одному, жить в первую очередь для себя. В этом, безусловно, социальная и государственная проблема, так как в развитых странах пожилых людей с каждым годом становится все больше, а детей рождается все меньше, и решить эту проблему „сверху“ можно только путем смены социального строя. Например, в Северной Корее проблему одиночества на государственном уровне сложно даже представить, а в Советском Союзе „индивидуалист“ было ругательным словом» — объяснил психотерапевт Илья Рассказов.
Еще с одиночеством могут помочь справиться соцсети, которые совсем недавно обвиняли в усугублении изоляции, но полноценной заменой их назвать нельзя. «Человеку нужна невербальная коммуникация — улыбаться, подмигивать, пожимать руку, хлопать по плечу. Смайлики, стикеры и картинки в мессенджерах придумали именно поэтому. Видеосвязь это заменяет, но только частично», — объясняет заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Радченко. Придет время и карантин закончится, и тогда, уверены эксперты, наступит бум живого общения.
По мере распространения пандемии коронавируса одиночество в мире неизбежно растет, и жители планеты невольно стали участниками глобального психологического эксперимента. Мировой кризис обнажил проблемы не только в экономике и здравоохранении, но и показал важность психического здоровья, которое обычно оставалось на втором плане.