«Ощущение безвыходности усиливается чувством вины» 

Новогодние каникулы многим россиянам приносят больше хлопот, чем радости. Длительный запой приводит не только к проблемам со здоровьем и законом, к ссорам в семье, депрессии и банкротству. К сожалению, именно в этот период происходит всплеск самоубийств. По статистике, общее число таких трагедий в России год от года сокращается, однако именно наша страна, по данным Всемирной организации здравоохранения, на первом месте по числу суицидов среди мужчин. Как пишут СМИ, петербургские психотерапевты даже попросили президента Владимира Путина принять срочные меры. Так ли серьезна проблема и что с ней делать? Этот вопрос в январе 2020 года «Лента.ру» задала заслуженному профессору НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, кандидату биологических наук, социологу Даниилу Александрову . Материал публикуется повторно.

«Лента.ру»: Новогодние каникулы действительно столь опасны?

Даниил Александров: Действительно, в самых разных странах мира — к примеру, в Дании, Венгрии, Израиле, Корее, Японии и так далее — фиксируется всплеск самоубийств, связанный с праздниками. В первую очередь — с семейными. При этом если после праздников наступают выходные, то вспышка сильнее, а если рабочие будни — слабее, так как работа отвлекает от тяжелых мыслей.

В России Новый год, безусловно, главный семейный праздник, после него наступают самые длинные выходные в году.

Да, это примерно как день рождения, только общесемейный. Мы ждем какого-то примирения, объединения с родными, душевной близости, поддержки от них. Ни с майскими, ни с прочими праздниками россияне таких ожиданий не связывают.

Соответственно, люди, которые обнаруживают себя в новогоднюю ночь у разбитого семейного корыта, испытывают очень сильный стресс с ощущением, что они никому на свете не нужны. Более того, они могут ощущать, что представляют собой лишь тяжкий груз для окружающих.

А дальше мы просто совмещаем эту картинку с характерным портретом самоубийцы в России: мужчина среднего возраста, переживший или переживающий развод, потерю работы, страдающий алкоголизмом, или одинокая женщина старшего возраста с трудностями здоровья, например, с хроническими болями.

Кстати, для пожилых людей или тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, смерть в таком случае может наступить и от сильного волнения. Известно, что на следующий день после дня рождения чаще, чем в обычные дни, происходят инфаркты.

В преддверии праздника и затем, в сам день рождения или новогоднюю ночь, человек, как правило, держит себя в форме, а вот уже потом эта внутренняя собранность проходит. Другими словами, именно в эти критические послепраздничные дни одинокие люди нуждаются в максимальной поддержке друзей, знакомых и социальных служб.

Возвращаясь к Новому году, хочется отметить, что никакой другой праздник не связан с такой мощной рекламой крепких и успешных семейных отношений, совместного отдыха под елкой, да еще и в каком-нибудь живописном месте, с кучей дорогостоящих подарков.

Да, безусловно, это очень важно. Большинство российских семей по уровню доходов не соответствует тому образу семьи, что демонстрируется в телерекламе, но именно они вынуждены ее смотреть чаще, чем те, у кого есть возможность поехать в Швейцарию кататься на лыжах, а не только сидеть дома у телевизора. Многие россияне ведь даже на полноценный отдых в родном городе из-за отсутствия средств рассчитывать не могут.

Здесь важно подчеркнуть, что люди, находящиеся в четырех стенах, чаще думают о суициде, чем те, кто хотя бы прогуливается во дворе. Вернее, они чаще фиксируются на такой мысли.

Нигде больше нет таких длинных новогодних каникул, как в России?

Обязательных — нет. В некоторые странах люди могут брать выходные, а могут не брать. У нас же многие организации просто закрываются до 9 января, и все.

По моему убеждению, такие длинные обязательные выходные у нас придуманы людьми, у которых есть деньги и возможности как-то насладиться этими выходными, не думая о последствиях для людей, живущих за чертой бедности.

По данным ВОЗ, Россия находится на первом месте по числу суицидов среди мужчин. Об этой ситуации, как пишет «Росбалт» , петербургские психотерапевты написали президенту. Непонятно, правда, чем тут может помочь глава государства…

Мои коллеги-демографы отмечают, что у нас за смертность отвечает Минздрав , за безработицу — Минтруд , а за суициды ни одно из ведомств не отвечает.

После некоторых дебатов статистику самоубийств поручили вести губернаторам регионов, что, по рассказам демографов, приводит к искажениям этой самой статистики. Местных медиков вынуждают указывать в документах, что человек умер от невыясненных причин, а не от суицида. В результате число умерших непонятно от чего людей растет, зато самоубийц якобы становится меньше. Вот это искажение приводит к неверному пониманию ситуации и непринятию нужных решений.

Как тогда относиться к официальной информации, согласно которой число суицидов в России ежегодно сокращается с конца 90-х?

Самоубийств действительно становится меньше, но целиком и полностью полагаться на российскую статистику не стоит.

И президенту тут действительно есть, что сказать. По крайней мере, можно признать проблему, наладить работу горячих линий в регионах и сделать это одним из критериев оценки эффективности деятельности местных властей.

А в этих телефонных линиях действительно есть смысл?

Да, во всем мире они признаются эффективным средством предотвращения самоубийств, и особенно там, где это трехзначные, а не стандартные номера. Переход от длинных номеров к коротким, простым достоверно увеличивает эффективность горячих линий. Должна быть социальная реклама, в том числе телевизионная, но наиболее важной информацией в каждом из роликов все равно будет этот короткий и легко запоминаемый номер телефона.

Что еще может сделать правительство — отменить или сократить новогодние каникулы?

Государству следует сместить внимание со статистики самоубийств в сторону разработки и внедрения новых эффективных мер по профилактике и предотвращению таких происшествий. Правительство также может проконтролировать, чтобы на горячих линиях всегда брали трубку и оказывали квалифицированную помощь.

А что касается новогодних каникул, то отменять их никто не станет. Это будет рассматриваться как ущемление прав россиян на отдых. Надо все-таки признать, что большинство наших сограждан получает удовольствие от таких длительных выходных: высыпаются, гуляют с детьми и так далее.

Они не готовы ограничивать себя ради сравнительно небольшого количества людей, у которых есть суицидальные настроения, потому что они не вызывают у них уважения и сочувствия. Условно говоря, если мужика уволили, его бросила жена и он пьет, то почему мы должны из-за него страдать?

Когда мы проводили полевые исследования в Ленинградской области, то заметили, что у жителей поселков сформировано четкое представление: есть достойные люди и недостойные. Если человек недавно приехал, не имеет связей и не известен никакими положительными поступками, ему не спешат на помощь, когда он лишится семьи или работы. Вот эти самые люди, лишенные поддержки, отвергнутые обществом, чаще других и находятся в зоне риска.

Для суицида характерно сочетание внешних и внутренних проблем. С внешней стороны это может быть развод, увольнение или еще что-то наподобие, а с внутренней — сильное переживание собственного поражения, которое порождает ощущение безысходности и усиливается чувством вины, пониманием того, что ты в тягость окружающим.

Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Почему мужчины совершают самоубийства чаще, чем женщины?

У мужчин есть усвоенные представления о том, как они должны себя вести и какое место должны занимать в обществе. Жесткие, а не гибкие представления. Я не думаю, что это как-то связано с хромосомами, — это продукт традиционного воспитания в мальчиках бычьего упорства. И общество ожидает от них именно упорства, успеха и ответственности. Это тяжелый груз.

Девочек же в патриархальном обществе, наоборот, учат быть более гибкими.

Верно. Вот это ощущение себя в обществе словно кирпича в стене имеет серьезные последствия.

Дальше важно отметить, что мужчины, в отличие от женщин, если уж решаются на самоубийство, то делают это более жесткими и недемонстративными способами.

Однако, судя по фильмам и книгам, к суициду больше склонны экзальтированные юноши и девушки.

Мыслей о самоубийстве у подростков может быть больше, но они реже переходят от идеи к делу — в частности, потому, что они гораздо менее устойчивы и упорны в своих мотивах, убеждениях и решениях, чем мужчины среднего возраста.

У подростков могут появляться новые друзья и увлечения, а сорокалетний мужчина, не сохранивший прежних связей, профессии, супруги, детей, родители которого уже умерли, оказывается в более выраженной изоляции. Откуда ему взять новых друзей? Ему и на поддержку и помощь, в том числе со стороны специалистов, меньше приходится рассчитывать.

А в литературе и кино речь чаще идет о подростках, вероятно, потому, что наше общество приходит в ужас от каждого такого случая. Самоубийства же взрослых алкоголиков, потерявших семью и работу, столь сильных эмоций не вызывают: люди лишь пожимают плечами.

Получается, что обычный взрослый мужчина, лишившийся некоего правильного положения в обществе, уже никакого сочувствия о окружающих не вызывает?

Да, и люди, стоящие на грани, это прекрасно понимают. С кем бы они ни начали говорить, почти каждый им невольно даст понять: «Сам виноват». Это и подталкивает их к самоубийству.

Положение в обществе, безусловно, имеет значение. Ты можешь быть большим и богатым начальником, компенсировав этим некие проблемы в семейной жизни, либо быть хорошим мужем и отцом, но при этом не иметь никаких профессиональных достижений. Вариантов на самом деле не так много.

Если же ты одновременно утратил работу и семью, то уже ничем это особенно не компенсируешь. А такое сплошь и рядом происходит у мужчин, страдающих алкоголизмом. И здесь мы снова говорим прежде всего о российских мужчинах среднего возраста, как наиболее предрасположенных к запоям.

Алкоголь воспринимается как средство от стресса, как альтернатива каким-то жестким размышлениям и поступкам: «Расслабься и выпей!» — говорят человеку, испытывающему трудности.

Здесь важна практика питья. Опасно, когда человек пьет слишком много, один и в своей квартире или комнате.

Запой полностью изолирует человека от окружающих. Мало того, алкоголь повышает склонность ко все время повторяющимся мыслям. Человек сидит один у пустого стола, за которым рядом с ним здесь раньше сидели жена и дети, бесконечно думает: что со мной, что теперь делать?

А еще спиртное, как известно, снижает или полностью снимает страх перед какими-то действиями, на которые человек не может решиться на трезвую голову.

Так мы снова возвращаемся к новогодним каникулам. В массовом сознании только в России они ассоциируются с многодневным беспробудным запоем, которого ждут, боятся, а некоторые к нему заранее готовятся.

Это так называемый северный стиль употребления спиртного: редко, но помногу. Кроме России он характерен для Скандинавии. На самом деле такой подход лишь усиливает депрессию и приводит к болезням. А еще есть южный стиль: немного, но регулярно. Это характерно для Испании, Италии, где каждый раз пьют вино с едой. В небольших дозах алкоголь действительно снимает стресс.

Я бы сказал, что главная негативная черта новогодних каникул, в отличие от майских, в том, что люди со скромным заработком не имеют возможности выпить вместе на лавочке. Доступных баров и пабов у нас тоже нет. Люди сидят и пьют по домам, концентрируясь на своих проблемах.

Кстати, замечено, что россияне с нормальными или большими доходами переходят с северного на южный стиль потребления алкоголя, так как они и бары чаще посещают, и по гостям ходят.

Тем временем наиболее бедные сограждане сохраняют традицию запоев и значительно чаще гибнут от отравления некачественным алкоголем.

Одним из последствий введения сухого закона во времена Михаила Горбачева называют и снижение числа самоубийств. Что вы думаете по этому поводу?

Я думаю, что реальной причиной снижения числа суицидов тогда был не этот или какой-то еще запрет, а, наоборот, появление нового горизонта ожиданий от жизни в связи с объявленной тогда перестройкой. И пить стали меньше не только от запрета, но и от изменения жизни.

Для людей, решающих покончить с собой, как я уже говорил, характерно ощущение безысходности или ловушки. А тут было ощущение, что завтрашний день несет что-то новое. Даже необязательно что-то хорошее.

В этом смысле резкий кризис лучше, чем длительный, застойный. В 1998 году, запомнившемся нам «черным августом», когда произошло резкое падение курса рубля, в стране зафиксировали значительное сокращение суицидов.

Хочется вернуться к проблемам мужчин среднего возраста и их пониманию своего положения в обществе. Получается, что женщины за последние сто лет старались избавиться от навязываемых им ролей матери, послушной жены и домохозяйки, а мужчины совсем не изменились. Может, нужно в этом направлении думать и что-то делать, тогда и самоубийств станет меньше?

Эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира. Как ее можно разрешить в глобальном плане — пока непонятно, и уж точно тема эта стоит отдельного разговора.

А что бы вы лично посоветовали россиянам в эти новогодние каникулы?

Я бы рекомендовал если и выпивать, то в обществе, не сидеть безвылазно в своей квартире. Не застревайте в четырех стенах, тогда, может быть, вы не застрянете в тяжелых мыслях.