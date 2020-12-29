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Назван опасный признак высокого давления, который многие игнорируют 

Профиль 4 часа назад
Назван незаметный опасный признак высокого давления
Фото: Профиль
Высокое артериальное давление способно привести к разрушительным последствиям для организма. Однако не всегда гипертония выдает себя навязчивыми симптомами. Некоторые признаки опасного состояния можно и вовсе не заметить.
Высокое давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие жизненно важные органы. Гипертония может отразиться на состоянии мозга, почек и глаз, пишет Express. Более того, зачастую она повышает риск преждевременной смерти.
По словам специалистов, о высоком давлении можно узнать по состоянию ног. Так, иногда на проблему указывает отек лодыжек.

«Если у вас опухшие лодыжки, это может говорить о риске не только высокого кровяного давления, но и сердечной недостаточности»,

— утверждают эксперты британской благотворительной организации Blood Pressure UK.
Врачи рассказали, что высокое кровяное давление заставляет сердце работать с большей нагрузкой.

«Со временем это дополнительное усилие может привести к тому, что сердечная мышца будет толще, что скажется на эффективности при циркуляции крови. Это позволит жидкости скапливаться в ваших лодыжках и приведет к их опуханию»,

— пояснили специалисты.
Кроме того, опухшие лодыжки могут быть побочным эффектом от некоторых лекарств против высокого кровяного давления — например, блокаторов кальциевых каналов. Иногда отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, не работают должным образом.
Ранее стало известно, что популярный «спорный» продукт способен укрепить сердце и приблизить к долголетию. Специалисты отмечают, что он часто становится предметом споров — многие обожают его, кто-то никогда не употребляет в пищу. Однако оказалось, что сырая версия этого продукта является по-настоящему ценным лакомством.
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