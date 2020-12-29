Назван незаметный опасный признак высокого давления

Высокое артериальное давление способно привести к разрушительным последствиям для организма. Однако не всегда гипертония выдает себя навязчивыми симптомами. Некоторые признаки опасного состояния можно и вовсе не заметить.

Высокое давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие жизненно важные органы. Гипертония может отразиться на состоянии мозга, почек и глаз, пишет Express. Более того, зачастую она повышает риск преждевременной смерти.

По словам специалистов, о высоком давлении можно узнать по состоянию ног. Так, иногда на проблему указывает отек лодыжек.

«Если у вас опухшие лодыжки, это может говорить о риске не только высокого кровяного давления, но и сердечной недостаточности»,

— утверждают эксперты британской благотворительной организации Blood Pressure UK.

Врачи рассказали, что высокое кровяное давление заставляет сердце работать с большей нагрузкой.

«Со временем это дополнительное усилие может привести к тому, что сердечная мышца будет толще, что скажется на эффективности при циркуляции крови. Это позволит жидкости скапливаться в ваших лодыжках и приведет к их опуханию»,

— пояснили специалисты.

Кроме того, опухшие лодыжки могут быть побочным эффектом от некоторых лекарств против высокого кровяного давления — например, блокаторов кальциевых каналов. Иногда отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, не работают должным образом.

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