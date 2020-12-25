Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам

Головная боль по утрам может говорить о наличии такого заболевания, как бруксизм — скрежет зубами во сне, связанный с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Такую неочевидную причину назвал стоматолог Алексей Антипенко в разговоре с телеканалом «Звезда»

По его словам, бруксизм появляется на фоне постоянных стрессов, из-за которых нервная система не успокаивается даже во сне. Распознать это заболевание можно не только ночью, но и днем. Так, например, одним из признаков бруксизма может быть сжатие зубов при напряженной работе.

«У бруксизма очень неприятный момент помимо головной боли — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали — безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края», — отметил Антипенко. Он подчеркнул, что при появлении признаков этого заболевания рекомендуется обратиться к врачу.