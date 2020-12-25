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Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Новогоднее застолье у многих ассоциируется с объеданием. Люди целый год ждут праздника, чтобы поесть манежных салатов, нарезок и запить все это приличной дозой алкоголя. Так как нерабочие дни в России не ограничиваются только 31 и 1 января, застолье растягивается на все каникулы.
К сожалению, не все понимают, что подобные приемы пищи негативно влияют на организм. Органы пищеварения вовсю работают на протяжении праздников, из-за чего после них у людей начинаются проблемы со здоровьем. Смотрите видео и узнайте, как легко можно заработать себе новогодний панкреатит.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год.
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