За что отвечают верхний и нижний показатели давления 

Когда вы измеряете давление, чаще всего видите верхний и нижний показатель. Все знают норму и знают, что делать при повышенном давлении, но не всегда люди в курсе того, что обозначают две цифры, которые показывает аппарат. "Рамблер" рассказывает, откуда взялось верхнее и нижнее давление.

Артериальное давление обозначает силу, с которой кровь давит на стенку артерии. Когда сосуды сужаются, давление становится сильнее, соответственно, повышается. В случае расширения сосудов оно уменьшается. Существует два показателя, по которым измеряют АД.

Показатели давление определяют несколько факторов: систолический объем сердца — то, сколько крови выталкивает желудочек при одном сокращении, скорость крови, частота и ритм сердцебиения, объем крови.

Таким образом, важно обращать внимание не только на верхний показатель давления, но и на нижний.

Верхнее давление называется систолическим. Оно показывает уровень давления в момент максимального сокращения сердца. То есть то, с какой силой кровь давит на сердце, когда оно сжимается. Нижний показатель называется диастолическим и показывает уровень давления в момент максимального расслабления сердца.

Стоит помнить о том, что показатели АД индивидуальны, поэтому не всегда отклонение от нормы указывает на гипотонию и гипертонию. Несмотря на то, что идеальными считаются цифры 120 на 80, они могут меняться. Однако, если это противоречит вашим обычным показателям, необходимо обратиться к врачу.