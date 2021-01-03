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За что отвечают верхний и нижний показатели давления 

Елизавета Назарова 4 часа назад
За что отвечают верхний и нижний показатели давления
Фото: depositphotos.com
Когда вы измеряете давление, чаще всего видите верхний и нижний показатель. Все знают норму и знают, что делать при повышенном давлении, но не всегда люди в курсе того, что обозначают две цифры, которые показывает аппарат. "Рамблер" рассказывает, откуда взялось верхнее и нижнее давление.
Артериальное давление обозначает силу, с которой кровь давит на стенку артерии. Когда сосуды сужаются, давление становится сильнее, соответственно, повышается. В случае расширения сосудов оно уменьшается. Существует два показателя, по которым измеряют АД.
Показатели давление определяют несколько факторов: систолический объем сердца — то, сколько крови выталкивает желудочек при одном сокращении, скорость крови, частота и ритм сердцебиения, объем крови.
Таким образом, важно обращать внимание не только на верхний показатель давления, но и на нижний.
Верхнее давление называется систолическим. Оно показывает уровень давления в момент максимального сокращения сердца. То есть то, с какой силой кровь давит на сердце, когда оно сжимается. Нижний показатель называется диастолическим и показывает уровень давления в момент максимального расслабления сердца.
Стоит помнить о том, что показатели АД индивидуальны, поэтому не всегда отклонение от нормы указывает на гипотонию и гипертонию. Несмотря на то, что идеальными считаются цифры 120 на 80, они могут меняться. Однако, если это противоречит вашим обычным показателям, необходимо обратиться к врачу.
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