Что делать, если кожа воспалилась

Все чаще врачи говорят о том, что в человеческом организме все связано со всем. Здоровье во многом зависит не только от образа жизни, но и от образа мыслей. И если что-то идет не так, одной из первых под удар попадает кожа — самый большой орган в человеческом организме. Накопленный стресс, переутомление, плохая экология, ошибки в питании сказываются в том числе и на состоянии кожи, она становится очень чувствительной и уязвимой.

Сухость, зуд, покраснение, шелушение и другие неприятные проявления в конце концов могут развиться в дерматит и экзему.

Проблемы с кожей портят не только настроение, но и внешность.

Но далеко не любая мазь от зуда действительно может помочь, чаще всего для лечения дерматита назначают гормональные мази как наиболее безопасные и эффективные лекарственные препараты. Рассказываем, откуда берутся дерматит и экзема, какие они бывают и как уменьшить проявление воспалений.

Что вызывает дерматит

Сухой дерматит возникает только с наступлением холодов из-за долгого воздействия холодного воздуха на открытые участки кожи на улице или сухого воздуха в помещении;

Контактный дерматит развивается в месте контакта с раздражающим веществом, если защитная функция кожи снижена;

Аллергический дерматит проявляется в виде поражения кожных покровов, когда попадает аллерген в организм из воздуха (пыль, пыльца), пищи или лекарственных препаратов, в большинстве случаев развивается при повторных контактах с аллергеном, а в некоторых случаях может развиться при первом контакте;

Себорейный дерматит связан с нарушением выработки кожного сала, чаще всего развивается у мужчин на участках кожи, где сосредоточено большое количество сальных желез, проявляется в виде высыпаний или перхоти;

Атопический дерматит может развиться как реакция на несколько видов аллергенов, в большинстве случаев заболевание возникает в детстве и становится хроническим, женщины ему подвержены сильнее мужчин. Дерматит может развиться как реакция кожи на воздействие различных раздражающих факторов. Специалисты выделяют несколько видов заболевания в зависимости от его происхождения:

Механизм развития болезни заключается в том, что в ответ на раздражение и повреждения кожи проявляются аллергические реакции немедленного и замедленного типов. Аллергический дерматит вызывают аллергены, к которым относятся агрессивные химические вещества, лекарственные препараты, косметика, растения. Простой дерматит может развиться под воздействием механических раздражителей, например, из-за натирающей одежды, высокой или низкой температуры окружающей среды, электрического тока и даже ультрафиолета.

Симптомы дерматита

Покраснение кожных покровов; Отечность тканей; Зуд и жжение; Повышение температуры на воспаленных участках кожи; Образование волдырей, пузырей. Пропустить развитие невозможно, чаще всего заболевание проявляется яркими симптомами:

К факторам риска специалисты относят снижение иммунитета, болезни нервной системы, чрезмерный прием лекарств, пристрастие к алкоголю и курению, частые стрессы. Нередко тяжесть заболевания и частоту обострений можно снизить, исключив один или несколько факторов.

Симптомы экземы

В 2004 году Всемирная организация по аллергии (ВАО) предложила использовать термин «экзема» вместо атопического дерматита, определение которого предложили Зульцберг и Уайз в 1933 году. Поэтому иногда возникает путаница. Заболевание проявляется на кистях рук, туловище, ногах, лице. Оно не считается опасным ни для самого человека, ни для окружающих его людей, однако приносит серьезный дискомфорт и душевные страдания.

Постоянный зуд и жжение серьезно снижают качество жизни, мешают сосредоточиться на работе и заставляют избегать общения с людьми, а в некоторых случаях способны довести до исступления.

В большинстве случаев врачи диагностируют следующие виды:

Монетовидная экзема проявляется поражениями кожных покровов в виде резко очерченных очагов округлой формы диаметром 1-3 см и в основном развивается в холодное время года, когда кожа, отличающаяся повышенной чувствительностью, страдает от сухости;

Дисгидротическая экзема поражает ладони и подошвы и обостряется во время жары из-за повышенного потоотделения;

Варикозная экзема развивается из-за нарушения венозного оттока от нижних конечностей и локализуется преимущественно на голенях.

Сильный зуд; Высыпания; Плотные пузырьки с жидкостью; Корочки. К главным симптомам относятся:

Лечение дерматита и экземы

Важно помнить, что любые лекарственные препараты для лечения аллергического дерматита или экземы должен назначать врач, только специалист может разобраться в причинах заболевания и выбрать подходящую терапию. Самолечение может значительно ухудшить состояние кожи.

В большинстве случаев применяются антигистаминные препараты, к которым также относятся мази на основе гормонов — топические кортикостероиды для местного лечения. Такие лекарства применяются в дерматологии с 1950-х годов, их главная задача — снять воспаление. Они выпускаются в различных формах, но самыми распространенными являются кремы и мази, которые могут использоваться на разных участках кожи. Так, мазь подходит для ладоней, подошв, туловища, а крем — для лица и рук, где кожа более нежная.

К сожалению, радикальных способов вылечить экзему и атопический дерматит раз и навсегда пока нет, но снизить количество обострений и вернуться к привычному образу жизни вполне по силам. Важно доверять врачу и не бояться менять схему лечения при необходимости.

1,2. В состав препарата входит действующее вещество флутиказона пропионат, который относится к группе глюкокортикостероидов — гормонов, обладающих выраженным местным противовоспалительным действием1. Новый препарат ФениВейт работает на клеточном уровне благодаря технологии микронизации и быстро снимает воспаление при дерматитах и экземе. В состав препарата входит действующее вещество флутиказона пропионат, который относится к группе глюкокортикостероидов — гормонов, обладающих выраженным местным противовоспалительным действием

Действующее вещество попадает в клетку-мишень, которая активно производит гистамин, провоцируя зуд, боль, покраснение кожи и ее отек. Флутиказона пропионат легко проникает через клеточные мембраны, так как является жирорастворимым, связывается с глюкокортикоидными рецепторами и блокирует механизм воспаления. При этом он одинаково эффективен как на ранней, так и на поздней стадии аллергической реакции, которая зачастую принимает хроническую форму.

Почему именно гормональная мазь

Препараты, в состав которых входят местные глюкокортикостероидные гормоны, отличаются ярким противовоспалительным эффектом и применяются при различных видах экземы и дерматита.

При обострении возникают зуд, покраснение и отечность кожи. Эти симптомы появляются из-за того, что клетки начинают выделять гистамин и другие вещества-посредники аллергического воспаления. Гормональные препараты регулируют синтез гистамина и снижают чувствительность к нему нервных окончаний и стенок сосудов. В результате уменьшается отечность, уходит зуд, выравнивается цвет кожи.

3. ФениВейт — единственный в России препарат на основе флутиказона пропионата, который выпускается в форме мази и крема

Помимо лекарств

Группа исследователей, в число которых вошел российский специалист Дмитрий Романов из Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, подтвердила, что люди с экземой на руках чаще всего испытывают повышенную депрессивность и тревожность. Научная работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Contact Dermatitis.

В эксперименте участвовали 86 пациенток, которые страдали от экземы на руках, и 900 женщин без проблем с кожей. Их попросили заполнить Госпитальную шкалу тревоги и депрессии. По итогам выяснилось, что женщины с экземой более склонны к депрессии и тревоге по сравнению с остальными. Более того, у людей с этим заболеванием чаще возникают суицидальные мысли. Авторы исследования полагают, что такая локализация приводит к психологическим трудностям, поскольку руки всегда находятся на виду. В этой связи ученые предлагают оказывать психологическую помощь таким пациентам.

Кроме лекарственной терапии, состояние при дерматитах и экземе может облегчить выполнение несложных правил:

Сильный зуд можно снять с помощью холодного компресса;

Если невозможно удержаться, кожу лучше гладить и разминать, а не царапать ногтями;

Желательно отказаться от очищающих средств, содержащих сульфаты;

Лучше носить одежду из натуральных тканей без примеси шерсти и синтетических волокон;

Важно ежедневно увлажнять кожу;

На ночь можно надевать тонкие перчатки из хлопка или вискозы, чтобы случайно не повредить кожу во время сна;

По возможности нужно избегать стрессовых ситуаций.

Состояние при дерматитах и экземе можно значительно улучшить, главное — вовремя обратиться за помощью и не отказываться от современного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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Источник:

1. Инструкция по медицинскому применению препаратов ФениВейт крем РУ П N012556/01 от 15.07.2009 и ФениВейт мазь РУ П N012556/02 от 16.07.2009.

2. Новинка, старт продаж в июне 2020 г.