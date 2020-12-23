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Врач объяснил, что делать с повышенной чувствительностью к холоду 

РИА Новости и ещё 4 10 часов назад
Врач объяснил, о чем свидетельствует мерзлявость
Фото: РИА Новости
Некоторые люди мерзнут даже в очень теплой одежде. Является ли это поводом для обращения к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко.
По его словам, повышенная чувствительность к холоду — не редкость. В подавляющем большинстве случаев это не свидетельствует о каком-то заболевании. Однако есть и исключение из этого правила, это нарушение работы щитовидной железы. В этом случае люди нередко начинают мерзнуть, но не это будет их тревожить больше всего.

"Человека с проблемами с щитовидной железой в первую очередь будут волновать другие вопросы. Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость. Если такие вещи человека начали беспокоить, то это повод обратиться к врачу. Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость",

— отметил врач.
Он добавил, что для выявления проблем с щитовидной железой есть специальный тест. И если он дал отрицательный результат, то речь нужно вести не о патологии, а об индивидуальной особенности организма. Что делать в этом случае? Просто теплее одеваться. Еще можно попробовать начать закаляться, посоветовал терапевт.

"Это не дает стопроцентного эффекта и это временно, но пока вы закаляетесь, вы холодную температуру будете переносить легче. Когда перестанете, тогда все вернется на круги своя. Каких-то средств кроме утепления и горячих напитков нет",

— заключил Кузьменко.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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