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ВОЗ: неизлечимая супергонорея может стать следствием пандемии коронавируса 

WMJ.ru 8 часов назад
ВОЗ: неизлечимая супергонорея может стать следствием пандемии ковид
Фото: WMJ.RU
Всемирная организация здравоохранения предупредила о супергонорее, которая может стать следствием пандемии коронавируса.
Специалисты ВОЗ говорят, что передающееся половым путем заболевание может стать устойчивым к действию антибиотиков, поскольку злоупотребление антибиотиками во время пандемии стимулирует мутацию гонореи. Заболевание может стать неизлечимым и привести к тому, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией возрастет в пять раз, а глазные инфекции станут приводить к слепоте. Это серьезная угроза: каждый год 90 млн человек в мире заражаются гонореей, и ежегодно количество зараженных возрастает на 17%. Больше всего случаев регистрируется в африканском регионе, но и страны Запада не застрахованы — сейчас заболеваемость гонореей растет и здесь.

Во время пандемии многие потеряли доступ к лечению заболеваний, передающихся половым путем. ЗППП не диагностировались, люди занимались самолечением. Это может привести к резистентности гонореи и появлению супергонореи, которая будет не чувствительна к антибиотикам,

— сказал специалист ВОЗ в беседе с The Sun. Он напомнил, что нельзя назначать антибиотики, если для этого нет объективных медицинских показаний.
Гонорея — это древняя инфекция, лекарства от нее описывались в китайских трактатах, датируемых 2600 годом до нашей эры. Тогда ее лечили инъекциями ртути, а также помещаемыми в половые органы серебром и золотом.
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Болезни и лекарства , ВОЗ
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