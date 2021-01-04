Факты об активированном угле, о которых вы не знали 

Активированный уголь — один из старейших и популярнейших в мире способов очищения организма. Многие считают этот препарат универсальным средством, которое помогает не только при отравлениях, но и способствует снижению веса и росту волос. Но так ли это на самом деле, попробовал разобраться «Рамблер».

Взаимодействует с другими лекарствами?

Любимые многими черные таблетки могут принести как пользу, так и вред. Активированный уголь адсорбирует некоторые лекарства, например, антидепрессанты и противовоспалительные препараты. Употреблять их вместе не рекомендуется, так как эффективность препаратов снизится или ее не будет вовсе.

Тем, кто использует комбинированные оральные контрацептивы, рекомендуют пить уголь не менее чем за 12 часов до их приема или через 3 часа после. Зато в случае передозировки лекарствами уголь может прийти на помощь и нейтрализовать их пагубное воздействие.

Очищает кожу?

Активированный уголь все чаще становится ингредиентом, входящим в состав средств для ухода за кожей. Они есть на полках магазинов, а в интернете можно найти сотни вариаций рецептов домашних масок и скрабов с углем. Его преимущества объясняют способностью к адсорбции и пористой структурой.

Гипотетически уголь может глубоко очищать поры. Но для того чтобы он начал действовать, нужно несколько часов. В то время как маски обычно наносятся всего на несколько минут.

Избавляет от плохого холестерина?

Есть мнение, что активированный уголь помогает бороться с плохим холестерином и чистить сосуды. Но препарат не попадает в кровь, а значит, в принципе не может ее очищать. Размер угольных пор позволяет ему впитывать только низкомолекулярные соединения, в то время как в желудке холестерин присутствует в связке с липидами. Другими словами, холестерин не может впитываться углем в том количестве, которое оказывало бы воздействие на метаболизм.

Помогает худеть?

Курс активированного угля для похудения не приведет к уменьшению объема талии. Препарат может впитать токсины после отравления (в определенный период времени), но жиросжигающими свойствами не обладает. Набор веса происходит не из-за вредных веществ. Дело может быть в объеме пищи или нарушении обмена веществ. Чтобы снизить вес, нужно вывести из организма излишки жиров и углеводов.

Улучшает состояние волос?

Уголь часто можно увидеть в составе шампуней, а популярные блогеры рекомендуют делать маски для волос на его основе. Избавление от перхоти, рост волос, восстановление их структуры — это и многое другое сулят производители. Однако причиной перхоти является грибок, и избавиться от него при помощи адсорбции невозможно.

Для активации роста волос часто используется стимуляция волосяных фолликулов, что уголь тоже осуществить не может. Возможно, он мог бы очистить кожу головы. Но, как уже говорилось выше, для активации этого свойства потребовалось бы несколько часов.