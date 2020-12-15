Симптомы, которые могут указывать на гепатит B

Гепатит B — вирусное заболевание, которое поражает клетки печени. Гепатит B, впрочем как и C, может начаться как острая инфекция, но у многих перетекает в хроническую форму. Передается вирус с кровью и другими биологическими жидкостями. Причиной заражение может быть незащищённый секс с заражённым партнером, нестерильность медицинского оборудования. Косметологические процедуры, нанесение тату, процедура маникюра и педикюра также может стать причиной занесения в организм инфекции при плохом уровне стерильности.

Чаще всего вирус диагностируется к молодых людей от 20 до 30 лет.

Но какие же основные признаки вируса в организме? Подробнее — в материале «Рамблера».

Первые признаки могут начать проявляться уже через несколько недель после попадания вируса в организм. А могут и не появляться вовсе — в мире множество людей живут и не знают, что заражены гепатитом B, у других же вирус начинает проявлять себя изменением самочувствия.

Возможные симптомы гепатита B: Потемнение мочи

Отсутствие аппетита

Повышение температуры тела

Тошнота и рвота

Общая слабость, постоянная усталость

Нарушение сознания

Носовое кровотечение

Пожелтение кожи и слизистых, а также белков глаз

Кожные высыпания

Так как симптомы являются неспецифическими и могут указывать на целый ряд других болезней, врач не сможет без анализа на гепатит B назначить лечение. Поэтому крайне важно при данных проявлениях обратиться к специалисту, который сможет установить верный диагноз.