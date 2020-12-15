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Симптомы, которые могут указывать на наличие гепатита B 

Стелла Шмель 4 часа назад
Симптомы, которые могут указывать на гепатит B
Фото: depositphotos.com
Гепатит B — вирусное заболевание, которое поражает клетки печени. Гепатит B, впрочем как и C, может начаться как острая инфекция, но у многих перетекает в хроническую форму. Передается вирус с кровью и другими биологическими жидкостями. Причиной заражение может быть незащищённый секс с заражённым партнером, нестерильность медицинского оборудования. Косметологические процедуры, нанесение тату, процедура маникюра и педикюра также может стать причиной занесения в организм инфекции при плохом уровне стерильности.
Чаще всего вирус диагностируется к молодых людей от 20 до 30 лет.
Но какие же основные признаки вируса в организме? Подробнее — в материале «Рамблера».
Первые признаки могут начать проявляться уже через несколько недель после попадания вируса в организм. А могут и не появляться вовсе — в мире множество людей живут и не знают, что заражены гепатитом B, у других же вирус начинает проявлять себя изменением самочувствия.

Возможные симптомы гепатита B:

  • Потемнение мочи
  • Отсутствие аппетита
  • Повышение температуры тела
  • Тошнота и рвота
  • Общая слабость, постоянная усталость
  • Нарушение сознания
  • Носовое кровотечение
  • Пожелтение кожи и слизистых, а также белков глаз
  • Кожные высыпания
Так как симптомы являются неспецифическими и могут указывать на целый ряд других болезней, врач не сможет без анализа на гепатит B назначить лечение. Поэтому крайне важно при данных проявлениях обратиться к специалисту, который сможет установить верный диагноз.
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