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Доктор Мясников назвал опасность популярных обезболивающих 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Мясников назвал опасность популярных обезболивающих
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасность популярных обезболивающих. В эфире программы «О самом главном» он объяснил, к каким побочным эффектам может привести прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Выпуск опубликован на YouTube.
Обсуждая со зрительницей, можно ли принимать парацетамол в качестве средства от головной боли, доктор отметил, что многие люди нередко принимают лекарства «начиная от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов».
«Это все нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинству людей принимать нельзя», — сказал Мясников. По словам специалиста, они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, ухудшают течение сердечных заболеваний. Особенно они опасны для людей старше 60 лет, подчеркнул врач.
Доктор добавил, что в качестве основного обезболивающего рекомендуется парацетамол. Мясников уточнил, что это лекарство «по большому счету относится к нестероидным противовоспалительным», при этом не имеет таких побочных эффектов, как остальные препараты из этой группы. «Если уж у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — заключил специалист.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самые опасные комнатные растения. По ее словам, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум.
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Комментарии 1
Болезни и лекарства , Елена Малышева , Александр Мясников
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