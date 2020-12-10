Назван фактор, повышающий риск рака в два раза

Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances.

Отмечается, что в ходе эволюции производимый геном SIGLEC12 белок мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены. Поскольку гены, кодирующие дисфункциональные белки, со временем удаляются организмом, большая часть человечества перестала продуцировать белок Siglec-12, однако данный механизм остался у 30 процентов людей.

Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса изучили образцы нормальных и раковых тканей, и выяснили, что люди, которые все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем в два раза подвергаются риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни.

Ученые уже разработали тест для определения дисфункционального Siglec-12, который позволит людям заранее узнать потенциальные риски развития рака и заниматься профилактикой.