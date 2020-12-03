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Стыдные вопросы о псориазе, на которые нужно знать ответы 

Мира Маркина 4 часа назад
Стыдные вопросы о псориазе, на которые нужно знать ответы
Фото: depositphotos.com
Псориаз — это хронический недуг, который проявляется посредством различных изменений на коже. Как правило, от него страдают мужчины и женщины до 35 лет. Болезнь вызывает как физический, так и психологический дискомфорт. Но порой многие люди опасаются похода к специалисту.
Ответы на самые стыдные вопросы о псориазе — в материале "Рамблера".

Псориазом можно заразиться?

Псориаз — неинфекционное заболевание. Соответственно, недуг не может передаваться через воздух, воду или прикосновения. Люди с диагнозом "псориаз" не опасны для других. Однако, к сожалению, об этом знают далеко не все.

Можно ли вылечиться народными методами?

По словам врачей, заменяя стандартное лечение народной медициной при псориазе, вы рискуете лишь ухудшить свое состояние. Не стоит тратить нервы и силы на непроверенные средства. Гораздо проще и эффективнее — обратиться к врачу.

Почему возникает псориаз?

Псориаз — один из тех недугов, точную причину возникновения которого никто не может установить. Как правило, болезнь провоцируют сразу несколько факторов. Кроме того, риск развития псориаза увеличивается под воздействием триггеров, в числе которых травмы, алкоголь, стресс, гормональные изменения, лекарства и инфекционные заболевания.
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