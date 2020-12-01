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Профессор МГУ назвал сроки наступления более опасной пандемии 

Даня Виттиг 2 часа назад
Профессор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда ждать новую пандемию.
По мнению ученого, количество лекарств, которое сейчас принимают больные COVID-19, неизбежно приведут к более опасной пандемии примерно через полтора года. Об этом сообщает «Царьград».
Дело в том, что даже при легкой форме болезни врачи назначают антибиотики широкого спектра действия.

«Причем сразу по несколько препаратов и в нерациональных комбинациях, изобретаются схемы, которые мы практически никогда не использовали», — заявил Мацкеплишвили.

Специалист предупредил, что нас ждет пандемия антибиотикорезистентности — сопротивления антибиотикам.

«И это гораздо серьезнее коронавирусной или любой другой инфекции», — подчеркнул он.

Ранее "Рамблер" сообщал, как пандемия повлияла на людей и что будет дальше.
Болезни и лекарства , Видео , Симон Мацкеплишвили
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