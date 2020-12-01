Все новости на карте

Профессор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда ждать новую пандемию.

По мнению ученого, количество лекарств, которое сейчас принимают больные COVID-19, неизбежно приведут к более опасной пандемии примерно через полтора года. Об этом сообщает «Царьград».

Дело в том, что даже при легкой форме болезни врачи назначают антибиотики широкого спектра действия.

«Причем сразу по несколько препаратов и в нерациональных комбинациях, изобретаются схемы, которые мы практически никогда не использовали», — заявил Мацкеплишвили.

Специалист предупредил, что нас ждет пандемия антибиотикорезистентности — сопротивления антибиотикам.