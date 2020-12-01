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Врач назвала способ определить диабет по внешности 

Lenta.ru 12 часов назад
Врач назвала способ определить диабет по внешности
Фото: SOE ZEYA TUN / Reuters
Врач Элизабет Салада назвала способ определить диабет второго типа по внешним признакам. Об этом сообщает Express.
По ее словам, желтые ногти могут свидетельствовать о наличии заболевания. Специалист рассказала, что диабетики более подвержены грибковой инфекции под названием онихомикоз, из-за которой ногти на ногах приобретают желтоватый оттенок и становятся более ломкими. При этом врач подчеркнула, что изменение текстуры и цвета ногтей может быть признаком еще целого ряда серьезных заболеваний.
Ранее ученые определили повышающее риск осложнений от коронавируса заболевание. По их словам, у людей с диабетической ретинопатией в пять раз увеличивается риск интубации при заражении коронавирусом. Диабетическая ретинопатия развивается при диабете и характеризуется повреждением мелких кровеносных сосудов глаза.
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