Врач назвала способ определить диабет по внешности 

Врач Элизабет Салада назвала способ определить диабет второго типа по внешним признакам. Об этом сообщает Express.

По ее словам, желтые ногти могут свидетельствовать о наличии заболевания. Специалист рассказала, что диабетики более подвержены грибковой инфекции под названием онихомикоз, из-за которой ногти на ногах приобретают желтоватый оттенок и становятся более ломкими. При этом врач подчеркнула, что изменение текстуры и цвета ногтей может быть признаком еще целого ряда серьезных заболеваний.