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Частую зевоту назвали признаком опасных заболеваний 

Medical Note и ещё 2 1 час назад
Частую зевоту назвали признаком опасных заболеваний
Фото: Medical Note
Постоянное желание зевать чаще всего указывает на наличие проблем со сном. Но в некоторых случаях это состояние может предупреждать о развитии опасных нарушений в организме, передает Express.
В статье говорится, что чаще всего назойливая зевота связана с бессонницей, апноэ сна, нарколепсией или воздействием лекарств, которые вызывают сонливость.
Если ни одна из этих причин не подходит, то, возможно, в организме есть серьезные нарушения: опухоль мозга, рассеянный склероз, инсульт, проблемы с сердцем.
Учащенная зевота при выполнении физических упражнений, особенно в жару, может указывать на сердечный приступ, предупреждают специалисты.
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