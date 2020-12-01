Частую зевоту назвали признаком опасных заболеваний 

Постоянное желание зевать чаще всего указывает на наличие проблем со сном. Но в некоторых случаях это состояние может предупреждать о развитии опасных нарушений в организме, передает Express.

В статье говорится, что чаще всего назойливая зевота связана с бессонницей , апноэ сна, нарколепсией или воздействием лекарств, которые вызывают сонливость.

Если ни одна из этих причин не подходит, то, возможно, в организме есть серьезные нарушения: опухоль мозга, рассеянный склероз инсульт , проблемы с сердцем.

Учащенная зевота при выполнении физических упражнений, особенно в жару, может указывать на сердечный приступ, предупреждают специалисты.