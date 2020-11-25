Чем опасен ишиас и как с ним бороться 

Боли в спине — настоящий бич нашего времени. Оно и неудивительно — у многих людей малоподвижный образ жизни. Одним из распространенных недугов является ишиас. Корреспондент «Рамблера» пообщался с основателем Сети клиник «Доктор Длин», неврологом, мануальным терапевтом Сергеем Длином , который рассказал об опасности этого состояния и способах борьбы с ним.

«Ишиас — это состояние при котором возникают болевые ощущения из-за раздражения или компрессии седалищного нерва. Это достаточно опасное состояние и, как правило, оно возникает при грыжах диска. Но не только грыжа является причиной появления подобных болей. Вторая причина может заключаться в остеоартрозе — воспалении мелких суставов позвонков в области поясничного отдела»,

— объяснил доктор.

Сергей рассказал, что ишиас может носить как травматический характер, так и хронический. Зачастую пациенты не реагируют на сигналы, которые подает позвоночник, или же снимают боль медикаментами, не разбираясь в причинах ее появления. В результате это провоцирует разрушение сустава или диска, что приводит к активному воспалительному процессу.

@dlinsergey

По словам Длина, в первую очередь, необходимо сделать МРТ поясничного отдела позвоночника, чтобы четко распознать источник боли. После осмотра пациента и его снимка, доктор сможет определить тактику лечения. Как правило в процессе лечения используется активная противовоспалительная терапия, а также мероприятия, направленные на улучшение состояния диска и разгрузку двигательного сегмента, который пострадал.

«Потеря времени играет против пациента. Любую проблему или нарушение нужно локализовать во время его первичных проявлений. При первых признаках, я бы даже сказал — в первые дни, необходимо срочно обращаться к врачу. Одна из фатальных ошибок всех пациентов — это самолечение, приводящее к потере драгоценного времени, которое могло быть использовано для восстановления нерва»,

— отметил специалист.

Мануальный терапевт подчеркнул, что длительные хронические боли могут сопровождаться нарушением нервной проводимости. Нога теряет свою чувствительность, возникает слабость в больном месте. При крупных грыжах в очаге болей может наблюдаться потеря объема мышц, происходит нарушение большой иннервации не только в области седалищного нерва

«Есть такое понятие — «шлепающая нога». Это когда нога в полной мере не поднимается от земли, и возникает ощущение свисания. Такие состояния восстановить уже фактически невозможно»,

— заявил Длин.

Для профилактики ишиаса доктор настоятельно рекомендует давать своему организму умеренную нагрузку в виде плавания, растяжки или йоги. Также Сергей посоветовал один-два раза в год посещать врача, специализирующегося на болях в спине, чтобы успеть обнаружить заболевание на ранней стадии и остановить его развитие.