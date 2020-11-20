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Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале 

Даня Виттиг 4 часа назад
Сто человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
Фото: depositphotos.com
Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала. Об этом сообщает Dacar Actu.
Очаг болезни расположен недалеко от столицы страны Дакара, между портовыми городами Рюфиск и Мбур.
Врачи отметили у всех заболевших кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске. Местные власти проведут срочное совещание по этому поводу. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.
Ранее "Рамблер" сообщал о рыбаке, который поймал огромного сома и побил рекорд.
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