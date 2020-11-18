Как понять, что у вас проблемы с щитовидной железой 

Щитовидная железа регулирует множество процессов нашего организма, поэтому так важно поддерживать ее здоровье. «Рамблер» расскажет о тревожных сигналов того, что у вас проблемы с щитовидкой.

Потливость

Чрезмерная потливость связана с повышением уровня гормонов в крови, которые стимулируют метаболизм и повышают уровень энергии, на который организм реагирует потоотделением.

Истончение волос

К эндокринологу стоит показаться в случае, если ваши волосы стали тонкими и ослабленными. Врачи связывают это с недостатком гормонов, который сказывается на цикле роста волос.

Проблемы с кишечником

Гормоны щитовидной железы контролируют в том числе работу желудочно-кишечного тракта. И если их мало или, наоборот, слишком много, его работа также может быть нарушена.

Изменение веса

Если вы не меняли образ жизни или питания, но при этом набрали вес, то стоит проверить состояние щитовидной железы. Дело в том, что когда ее активность снижается, недостаток гормонов замедляет метаболизм и, как следствие, организм сжигает меньше калорий.

Проблемы с памятью

Когда щитовидная железа работает недостаточно активно, работа мозга замедляется. Люди с такой патологией довольно часто отмечают проблемы с памятью, потерю сознания и затуманенность сознания.