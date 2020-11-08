Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре тела человека. О мнимых ограничениях, придуманных людьми, он рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1»

По его словам, пациенты часто спрашивают по поводу приема душа при повышенной температуре. Специалист пояснил распространенное мнение, что если температура выше 37 градусов и есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.

«Люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что при температуре под 40 градусов человеку уже, вероятно, не до этого, так как он может уже не способен стоять на ногах.

В таком случае врач советует делать обтирания тела намоченной тряпкой.

«Это только принесет облегчение человеку и никакого вреда», — уверен доктор. По словам Мясникова, простуда не является препятствием для ежедневного приема душа — от воды «кожа начинает дышать», а состояние человека улучшается, ему становится легче.