Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре тела человека. О мнимых ограничениях, придуманных людьми, он рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».
По его словам, пациенты часто спрашивают по поводу приема душа при повышенной температуре. Специалист пояснил распространенное мнение, что если температура выше 37 градусов и есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.
«Люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул Мясников.
Он добавил, что при температуре под 40 градусов человеку уже, вероятно, не до этого, так как он может уже не способен стоять на ногах.
В таком случае врач советует делать обтирания тела намоченной тряпкой.
«Это только принесет облегчение человеку и никакого вреда», — уверен доктор. По словам Мясникова, простуда не является препятствием для ежедневного приема душа — от воды «кожа начинает дышать», а состояние человека улучшается, ему становится легче.
Ранее Александр Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах. По мнению Мясникова, в список запрещенных продуктов, обычно попадают сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино. Он утверждает, что представления врачей об этих продуктах в последние годы серьезно изменились.