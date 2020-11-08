Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре 

Lenta.ru и ещё 3 8 ноября 2020
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре тела человека. О мнимых ограничениях, придуманных людьми, он рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».
По его словам, пациенты часто спрашивают по поводу приема душа при повышенной температуре. Специалист пояснил распространенное мнение, что если температура выше 37 градусов и есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.

«Люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что при температуре под 40 градусов человеку уже, вероятно, не до этого, так как он может уже не способен стоять на ногах.
В таком случае врач советует делать обтирания тела намоченной тряпкой.
«Это только принесет облегчение человеку и никакого вреда», — уверен доктор. По словам Мясникова, простуда не является препятствием для ежедневного приема душа — от воды «кожа начинает дышать», а состояние человека улучшается, ему становится легче.
Ранее Александр Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах. По мнению Мясникова, в список запрещенных продуктов, обычно попадают сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино. Он утверждает, что представления врачей об этих продуктах в последние годы серьезно изменились.
Последние новости
Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе В России выявили 20,9 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 20,9 тысячи новых случаев коронавируса Раскрыто вооружение российских миротворцев в Нагорном Карабахе Раскрыто вооружение российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
05:51
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Коронавирус
Как понять, что вам не хватает воды
06:08
Как понять, что вам не хватает воды
ЗОЖ
6 крутых способов худеть во сне
08:00
6 крутых способов худеть во сне
ЗОЖ
Как вылечить цистит антидепрессантами
05:55
Как вылечить цистит антидепрессантами
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение