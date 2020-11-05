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Главный диетолог Минздрава рассказал, сколько россиян имеют избыточную массу тела 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Диетолог Минздрава назвал процент россиян с ожирением
Фото: depositphotos.com
Половина населения России страдает от ожирения или избыточной массы тела, у женщин это встречается чаще из-за ограниченной двигательной активности и избыточного по калорийности рациона.
Об этом в четверг сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела, ожирение, а где-то в деревнях — там и 60%. У нас половина — ожирение, еще 15-20% — избыточная масса тела явная. У женщин чуть выше [показатель], это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом", — сказал он в открытом интервью на площадках ТАСС, портала "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты" в онлайн-формате.

Тутельян также подчеркнул, что в России избыточную массу тела в первые два года жизни имеют 26% детей и 20% — ожирение.

"В отдельных местах, не везде. В среднем это меньше, порядка 6%, но это тоже очень много. Среди школьников это тоже где-то около 20% — избыточная масса тела", — заключил он.

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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , РАН , ИТАР-ТАСС
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