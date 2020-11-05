Диетолог Минздрава назвал процент россиян с ожирением

Половина населения России страдает от ожирения или избыточной массы тела, у женщин это встречается чаще из-за ограниченной двигательной активности и избыточного по калорийности рациона.

Об этом в четверг сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России , научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела, ожирение, а где-то в деревнях — там и 60%. У нас половина — ожирение, еще 15-20% — избыточная масса тела явная. У женщин чуть выше [показатель], это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом", — сказал он в открытом интервью на площадках ТАСС, портала "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты" в онлайн-формате.

Тутельян также подчеркнул, что в России избыточную массу тела в первые два года жизни имеют 26% детей и 20% — ожирение.