Вздутие живота: безобидный или опасный симптом

кровь в стуле

запор или диарея

любые изменения частоты испражнений

потеря веса при том, что вы не меняли свой образ жизни

постоянная или периодическая тошнота и рвота

Однако если вздутие сопровождается другими подозрительными и неприятными симптомами, а еще проявляется на регулярной основе, это повод немедленно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. К опасным симптомам медики относят: