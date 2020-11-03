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Вздутие живота: безобидный или опасный симптом

Мира Маркина
1 час назад
Вздутие живота - довольно распространенный симптом, который в одном случае может сигнализировать о серьезном недуге, а в другом не предвещать ничего серьезного.
"Рамблер" выяснил, когда вздутие живота не стоит игнорировать.
Безобидное вздутие живота зачастую спровоцировано следующими факторами:
  • переедание
  • плохо пережеванная пища
  • пищевая аллергия
  • непереносимость некоторых продуктов
Однако если вздутие сопровождается другими подозрительными и неприятными симптомами, а еще проявляется на регулярной основе, это повод немедленно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. К опасным симптомам медики относят:
  • кровь в стуле
  • запор или диарея
  • любые изменения частоты испражнений
  • потеря веса при том, что вы не меняли свой образ жизни
  • постоянная или периодическая тошнота и рвота
Вызывать скорую помощь необходимо в случае, если вздутие сопровождается непрекращающейся болью в животе или резкой жгучей болью в груди.
Болезни и лекарства,
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