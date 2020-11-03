Что делать при панической атаке 

Смотрите видео и узнайте, что делать, если у вас начался приступ панической атаки. Первыми симптомами этого состояния являются учащённый пульс, затруднённое дыхание, внезапная потливость без видимых причин. Несколько десятков лет назад о панических атаках мало кто слышал, но из-за современного темпа жизни сейчас атаки настигают всё больше людей, особенно жителей мегаполисов. Как помочь себе. если и с вами случилась паническая атака, расскажет ролик.